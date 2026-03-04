世界平和統一家庭連合＝旧統一教会について、東京高裁は4日、教団の解散を命じる決定をしました。これを受けて、教団の財産を清算する手続きが始まります。

旧統一教会の高額献金の問題などをめぐっては、東京地裁が去年、解散を命じましたが、教団側は不服を申し立てていました。

東京高裁は4日の決定で、信者らによる違法な献金の勧誘について「極めて悪質で、多額の財産上の損害および多大な精神的苦痛が発生し、家族・親族にも影響を及ぼし得る」と指摘した上で、「信者らによる不法行為を防止するための実効性のある手段は解散以外に見当たらない」として解散を命じました。

決定を受けて、東京地裁は清算人として伊藤尚弁護士を選任しました。

今後、教団の財産を清算し、被害者を救済する手続きを行うことになります。

その教団側は、決定を不服として最高裁に特別抗告する方針を示しました。

教団側の弁護士

「信じられないですね。こんなことがあって良いのかな。法治国家じゃないという感想につきますね」

また、決定を受けて出したコメントでは「国際社会における日本の信用を失墜させるもので、わが国の歴史に残る汚点となる」などと批判しています。

一方、多額の献金などによる被害者らの救済にあたってきた全国統一教会被害対策弁護団は、東京高裁の決定について、「高く評価する」とした上で、「これまで被害を申告した人たちだけでなく、これから声を上げる方を含め、1人でも多くの被害者を救済するために引き続き全力を尽くす」としました。