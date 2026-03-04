「歌舞伎町のビンゴ大会や！」レイザーラモンHG＆RGの暴走にM-1王者の苦笑止まらず

3月1日（日）の『有吉クイズ』では、人気企画「有吉と行くメモドライブ」から生まれた新企画「芸能人ビンゴ選手権」が放送された。

芸人4組がビンゴ司会術を競う企画で、レイザーラモンの2人が大暴れを見せ…。

【映像】思わずせいやも「3次会や！」カオスとなったビンゴ大会

以前、同番組の人気企画「メモドライブ」で、有吉弘行の希望でビンゴパーティーが実施されたことがあった。

その際、出演者のパンサー・向井慧が司会を務めたところ、盛り上げに悪戦苦闘。向井の空回りぶりと間延びする現場に有吉は大笑いし、「ビンゴの司会選手権やりたい」と悪ノリを口にしていた。

今回、そんな有吉の一言から始まった「芸能人ビンゴ選手権」が実現。数々の営業で客を沸かせてきた猛者たちに“暫定チャンピオン”の向井を加えた4組が、ビンゴ司会No.1をかけて競った。

なすなかにし、原口あきまさに続き、3番手として挑戦したのはレイザーラモンの2人。HGとRGが揃って登場すると、審査員たちから「強いぞこれは！」と期待の声が上がる。

X japan・Toshlのモノマネでスタジオを沸かせつつRGが数字を読み上げ、HGが卑猥な動きと下ネタでこれをサポート。異様な雰囲気の盛り上がりに、審査員の銀シャリ・橋本直は「歌舞伎町のビンゴ大会や。アングラ過ぎます」と笑った。

HGが箱の中ではなく股間からボールを取り出し、審査員の藤田ニコルが思わず目を背ける一幕も。

その後も止まらないHGの暴走に、ビンゴ大会は盛り上がりつつ、審査員の霜降り明星・せいやは「3次会やんけ！」と呆れていた。

レイザーラモンの司会が終了し、6人の審査員が採点。高得点が並ぶなか、藤田だけが80点台とやや低い点数をつける。藤田は「（HGの）腰振りが、小学生の頃に見ていたときは楽しかったけど、大人になってから見ると結構リアルに…」と苦笑していた。