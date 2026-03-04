４日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５７円５７銭前後と前日午後５時時点に比べ１０銭強のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１８２円７１銭前後と同５０銭強のユーロ安・円高で推移している。



ドル円は、午前９時時点では１５７円７０銭前後で推移していたが、その後、ドル売り・円買いが優勢となり午後１時２０分過ぎには１５７円１０銭台へ下落した。米国とイスラエルによるイラン攻撃で中東情勢が緊迫化するなか、今後の展開を巡り市場には強弱感が対立。日銀の金融政策に関しては追加利上げの観測が後退したとの見方も出ている様子だ。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１５９５ドル前後と同０．００４０ドル強のユーロ安・ドル高で推移している。









出所：MINKABU PRESS