○経済統計・イベントなど

００：００　米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）非製造業景況指数
０４：００　米・地区連銀経済報告（ベージュブック）
０８：５０　日・対外対内証券売買契約等の状況
０９：３０　豪・貿易収支
１０：３０　日・３０年物利付国債の入札
１６：４５　仏・鉱工業生産
１８：３０　英・建設業購買担当者景気指数
１９：００　ユーロ・小売売上高
２１：３０　米・チャレンジャー人員削減数
２２：３０　米・輸出入物価指数
２２：３０　米・非農業部門労働生産性（速報値）
２２：３０　米・単位労働コスト（速報値）
２２：３０　米・新規失業保険申請件数
２２：３０　米・失業保険継続受給者数
※中・全国人民代表大会（全人代）開幕

○決算発表・新規上場など

決算発表：積水ハウス<1928>，ティーライフ<3172>，タカショー<7590>
※海外企業決算発表：ＪＤドット・コムほか

出所：MINKABU PRESS