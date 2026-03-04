トランプ氏「イランはひどく敗北した国」　W杯不参加の可能性も「関心ない」と一蹴

ドナルド・トランプ米大統領が、イランのサッカー北中米ワールドカップ不参加の可能性を「関心がない」と一蹴した。

イギリス国営メディア『BBC』は3月4日（日本時間）、「トランプ大統領はイランのワールドカップ参加の是非に関心がない。彼はイランが大会に出場しようがしまいが“関心がない”と明らかにした」と報じた。

同メディアは「トランプ大統領のこうした発言は、アメリカとイスラエルによる空爆に対するイランの反撃が、湾岸地域の米国の同盟国を標的に激化する中で出たものだ。アメリカはカナダ、メキシコとともに6月11日から7月19日まで開催されるワールドカップを共同開催する」と伝えた。

トランプ大統領はこの日、政治専門メディア『ポリティコ』とのインタビューで、イランのワールドカップ参加の是非について「まったく関心がない。イランはひどく敗北した国だ。彼らはすでに疲れ果てた状態だ」と言い切った。

W杯不参加なら16億円超の損失？

イランは北中米ワールドカップの本大会出場資格を得た国の一つだ。アジア予選を難なく通過し、4大会連続で本大会に進出。ベルギー、ニュージーランド、エジプトと同じグループGに入り、米ロサンゼルスで2試合、シアトルで1試合を行う予定だ。

開催国のアメリカは、パラグアイ、オーストラリア、欧州プレーオフ勝者と同じグループD。仮にイランとアメリカが各組2位でグループステージを突破した場合、決勝トーナメント1回戦で激突する可能性もある。

イラン代表（写真提供＝OSEN）

ただ、最近のアメリカとイスラエルによるイラン空爆で、イランのワールドカップ参加が不透明になった。イラン・イスラム共和国サッカー連盟のメフディ・タージ会長は最近、「希望を持ってワールドカップ出場を期待することはできない」とし、必要であればスポーツ当局が対応を決定すると明かしていた。

『BBC』は「昨年、アメリカがイラン国内の核施設3カ所を空爆した当時も、イランは大会不参加を宣言しなかった。しかし、現在は状況がより深刻になったという評価が出ている」と指摘した。

現在、イランはアメリカの空爆によって最高指導者アリー・ハメネイ師が死亡するなど、大きな混乱に陥っている。イラン国内リーグも一時中断された状態だ。イランが隣接する湾岸諸国にある米軍基地を攻撃中であり、戦争がさらに拡大する可能性も排除できない。

このままでは、イランがアメリカの地でワールドカップを戦う姿は想像しがたい。イランは最近、国際サッカー連盟（FIFA）がアトランタで開催したワールドカップ出場国会議にも唯一欠席した。マティアス・グラフストローム事務局長は「私たちの焦点は、すべての国が参加する安全なワールドカップを開催することだ」と明らかにしたが、容易ではなさそうだ。

『BBC』は「政治・軍事的な緊張が高まる中、イランの実際の参加の是非とFIFAの対応は、今後の国際情勢によって変わる可能性がある」と伝えた。ホワイトハウス側は、トランプ大統領が悪名高いテロ支援勢力の首長を排除したとし、北中米ワールドカップを訪れる数百万人のファンを含め、世界中の人々を保護するのに役立つだろうと主張している。

イランは仮にワールドカップをボイコットした場合、財政的に莫大な損失を被る見通しだ。出場時に基本支給される賞金合計1050万ドル（日本円＝約16億5158万円）と、棄権による罰金最低25万スイスフラン（約5034万円）を考慮すれば、16億円以上を失うことになる。加えて、2030年ワールドカップ予選からの除外という懲戒も覚悟しなければならない。

（記事提供＝OSEN）