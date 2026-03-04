谷川萌々子＆清家貴子が得点！なでしこJ、台湾を２−０撃破で白星発進！シュート数は30−０…ガチガチ守備に苦戦で攻撃に課題【女子アジア杯】
なでしこジャパンは３月４日、夏のオーストラリアで開催されている女子アジアカップのグループステージ第１節で、台湾と対戦した。
４年前の前回大会は、優勝した中国相手に２−２、PK戦の末に準決勝で敗退。２大会ぶりの３回目のアジア制覇を目ざす日本は、立ち上がりから圧倒的に押し込む。
ハーフコートゲームで猛攻を続けるが、守備を固める台湾を相手に決定打は放てない。44分にはペナルティエリア右でスルーパスを受けた田中美南の折り返しから、オウンゴールを誘発しかけるも、ゴールライン上ぎりぎりのところで防がれる。
０−０で折り返すと、48分に北川ひかるのクロスから、キャプテンの長谷川唯がヘディングシュート。しかし、枠を捉えることはできない。
もどかしい状況が続くなか、61分についに均衡を破る。高橋はなのパスにペナルティエリア内で反応した谷川萌々子が、胸トラップから見事に流し込んだ。
バイエルンで大活躍している20歳の逸材は、代表５点目となった。
なでしこジャパンはその後、90＋２分に千葉玲海菜→清家貴子の途中出場コンビで追加点をゲット。２−０で快勝し、白星発進した。
ただ、支配率は90％、シュート数は30−０を考えれば、物足りない結果に。アジアの難しさを痛感させられ、攻撃面に課題を残した日本は今後、７日にインド、10日にベトナムと相まみえる。
なお、今大会は来年ブラジルで開催される女子ワールドカップのアジア予選を兼ねており、６チーム（上位4チームと準々決勝で敗れたチーム同士のプレーオフに勝利した２チーム）がワールドカップの出場権を手にする。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】なでしこジャパンには谷川萌々子がいる！台湾守備をこじ開けた鮮烈弾
４年前の前回大会は、優勝した中国相手に２−２、PK戦の末に準決勝で敗退。２大会ぶりの３回目のアジア制覇を目ざす日本は、立ち上がりから圧倒的に押し込む。
ハーフコートゲームで猛攻を続けるが、守備を固める台湾を相手に決定打は放てない。44分にはペナルティエリア右でスルーパスを受けた田中美南の折り返しから、オウンゴールを誘発しかけるも、ゴールライン上ぎりぎりのところで防がれる。
もどかしい状況が続くなか、61分についに均衡を破る。高橋はなのパスにペナルティエリア内で反応した谷川萌々子が、胸トラップから見事に流し込んだ。
バイエルンで大活躍している20歳の逸材は、代表５点目となった。
なでしこジャパンはその後、90＋２分に千葉玲海菜→清家貴子の途中出場コンビで追加点をゲット。２−０で快勝し、白星発進した。
ただ、支配率は90％、シュート数は30−０を考えれば、物足りない結果に。アジアの難しさを痛感させられ、攻撃面に課題を残した日本は今後、７日にインド、10日にベトナムと相まみえる。
なお、今大会は来年ブラジルで開催される女子ワールドカップのアジア予選を兼ねており、６チーム（上位4チームと準々決勝で敗れたチーム同士のプレーオフに勝利した２チーム）がワールドカップの出場権を手にする。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】なでしこジャパンには谷川萌々子がいる！台湾守備をこじ開けた鮮烈弾