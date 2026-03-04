完璧胸トラップからズドン！ 谷川萌々子がなでしこジャパンの“大会第１号弾”、もどかしい展開を打破！【女子アジア杯】
なでしこジャパンは３月４日、オーストラリアで開催されている女子アジアカップのグループステージ第１節で台湾と対戦。MF谷川萌々子が先制ゴールを挙げた。
日本女子代表は立ち上がりからボールを握り押し込む展開も、１点が遠いもどかしい展開に。それでも61分、ついに先手を取った。
最終ラインの高橋はなが、相手陣中央から相手の背後に浮き球のパスを供給。これに反応してゴール前に抜け出した谷川が、完璧な胸トラップから右足のシュートをゴール右に突き刺した。
谷川のハンドの疑いでVARが介入したものの、最終的にゴールが認められ、なでしこジャパンの大会ファーストゴールとなった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】なでしこ谷川が胸トラップから鮮烈右足弾！
