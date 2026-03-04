野宮真貴が自身のInstagramを更新し、小泉今日子とYOUとの3ショットを披露した。

【写真】小泉今日子＆YOU＆野宮真貴のリハスタでの和気あいあいとした3ショット

■野宮真貴のライブに小泉今日子とYOUがゲスト出演する

1981年に『ピンクの心』でソロデビューした野宮。ポータブル・ロックを経て、1990年代にはピチカート・ファイヴのメンバーとして音楽ファンを虜にした。その後もソロとして活動を続け、時代の先端を歩み続けている。2026年9月に迎えるデビュー45周年を前に、極上のパーティを仕掛ける予定の野宮。3月5日・6日には東京・Billboard Live TOKYOで、3月20日には大阪・Billboard Live OSAKAで『「女は女である。」～野宮真貴デビュー45周年前夜祭＆バースデー・ライブ～』を開催する。なお、3月5日と20日は小泉、6日はYOUがスペシャルゲストとして出演することが決定している。

野宮は「今日はひな祭り そして明後日も明後日もひな祭り ということで、小泉今日子さんとYOUちゃんを迎えて、女性だけのライブ『女は女である』いよいよ開幕です！お楽しみに」とコメントを添えて、複数枚の写真を披露。公開されたリハーサルスタジオでの3ショットは、まさに日本のポップアイコンたちが一堂に会した奇跡の光景だ。中でもひときわ目を引くのは、赤いジャージに身を包んだ小泉の姿だ。小泉が纏うパーカーには「真っ赤な女の子」「木枯しに吹かれて」「私の16才」「なんてたってアイドル」「怪盗ルビイ」といった小泉自身のキャリアを彩るシングル曲のタイトルが刻まれている。その隣では、動物柄のスカートにTシャツを合わせた野宮がサングラスをかけてスタイリッシュに佇んでいる。さらに、隣に並ぶYOUは、ベージュのTシャツを纏い柔らかな笑顔を見せている。

さらに、ステージを支える最強のガールズバンド「The 20th CENTURY GIRLS」との集合ショットも公開された。大野由美子（バッファロー・ドーター）、田渕ひさ子（元NUMBER GIRL）、吉村由加、武田理沙という、音楽シーンを牽引してきたメンバーが顔をそろえている。

SNSには「3人ともシャレオツ」「何という豪華なメンバー！」「大大大好きな3人」「みんな可愛すぎる」といった歓喜の声が寄せられている。

