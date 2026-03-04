【YouTubeチャート】M!LKが1位、2位独占「爆裂愛してる」初の首位 Snow Man「オドロウゼ！」初登場4位
2026/2/20〜2/26のYouTubeチャートTOP100の週間総視聴回数は前週比2.2％増、TOP100の初登場作は14作（前週13作）となった。
【画像】YouTubeチャート週間TOP11〜30一覧
M!LK「爆裂愛してる」（733.3万回）が前週3位からランクアップし、初の1位を獲得した。2位は前週1位だった「好きすぎて滅！」（643.0万回）で、2月18日にリリースした両A面シングル「爆裂愛してる／好きすぎて滅！」の収録曲2曲が1位、2位を独占した。
「爆裂愛してる」は、宇宙規模で愛を叫ぶハイテンションなラブソング。100億万通りの愛を肯定する内容で、作詞・作曲・編曲は浅野尚志が担当。ミュージックビデオ（MV）では、シルバーに輝く月面やミラーボールの惑星が登場する銀河を舞台に、メンバー5人が爆発的な愛を表現する、スケール感あふれる映像となっている。
一方、「好きすぎて滅！」は、「あなたが好き過ぎて存在ごと消えちゃいそう」という爆発的な愛を歌った純愛ラブソング。MVでは、メンバーが闘牛士をモチーフにした衣装を身に纏い、真紅を基調とした舞台の上で華やかなダンスを披露。異世界で起こるさまざまな問題にメンバー5人が個性あふれるパワーで立ち向かい、“ハート”で満たしていく内容となっている。
なお、M!LKは今年9月より、グループ史上最大規模、約16万人を動員するアリーナツアー『M!LK ARENA TOUR 2026-2027 “シャカリキレボリューション” 』を開催する。
3位は劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の主題歌として米津玄師が書き下ろした「IRIS OUT」（635.6万回）。2月28日には、同映画の入場者特典第9弾として、レゼダンス動画のイラストを使用したクリアスタンドの配布がスタートし、SNSなどで話題となっている。なお、『レゼ篇』の続編となる『チェンソーマン 刺客篇』が制作されることも決まっている。
4位には、Snow Man「オドロウゼ！」（366.2万回）が初登場。メンバーの佐久間大介が主演を務める映画『スペシャルズ』（3月6日公開）の主題歌で、誰もが抱えている、日常に渦巻く不安や疲れを軽やかに吹き飛ばし、笑って踊って、前へ進もうと導いてくれるボジティブなダンスチューン。Snow Manらしい、底抜けに明るいパーティーソングとなっている。MVでは、70年〜80年代ディスコ風の振り付けや、ラジカセやカセットテープなどをモチーフとしたカラフルなセットなど、どこか懐かしさを感じさせるレトロポップな世界観をベースにしており、コメント欄には「見ているだけで元気になる」「自然に踊ってしまう」といった声が並んでいる。ちなみに映画『スペシャルズ』は、ダンス経験があるという理由で集められたプロの殺し屋たちが、裏社会の親分が必ず訪れるダンス大会での暗殺をもくろみ、ダンスチームを組んで出場を目指す物語。
アーティスト別、TOP100内のランクイン作品数は、HANAが7作（前週7作）、M!LKが5作（前週5作）、Snow Manが4作（前週3作）、米津玄師が3作（前週4作、米津玄師&宇多田ヒカル名義含む）、Mrs. GREEN APPLEが3作（前週4作）となった。
14位は、かぐや（cv.夏吉ゆうこ）、月見ヤチヨ（cv.早見沙織）による「ray（超かぐや姫！ Version）」（182.1万回）。長編アニメーション作品『超かぐや姫!』（Netflix）のエンデング・テーマとなっている楽曲だ。同アニメは、『呪術廻戦 第1期』『チェンソーマン』『うる星やつら』など、名だたるアニメーション作品のオープニング映像演出を手がけたアニメーションクリエイター・山下清悟氏の初の長編監督作品で、“音楽アニメーションプロジェクト”と謳う同作には、ryo（supercell）、kz（livetune）、40mP、HoneyWorks、Aqu3ra、yuigotという錚々たるボカロPの面々が楽曲を提供している。
なお、『超かぐや姫!』関連の曲は、26位（前週75位）にSupercell, かぐや（cv. 夏吉ゆうこ）& 月見ヤチヨ（cv. 早見沙織）「Ex-Otogibanashi」（121.6万回）、47位にSupercell かぐや（cv. 夏吉ゆうこ）&月見ヤチヨ（cv. 早見沙織）「ワールドイズマイン（CPK! Remix）」（85.0万回）、79位にHoneyWorks & かぐや （cv.夏吉ゆうこ）「私は、わたしの事が好き。」（52.0万回）、89位に40mP & かぐや（cv.夏吉ゆうこ）「瞬間、シンフォニー。」とTOP100内に5曲がランクインしている。
※カッコ内は視聴回数
