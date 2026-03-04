WBC（ワールドベースボールクラシック）のオーストラリア代表のティム・ケネリー選手。オーストラリアのキャプテンを務めていますが、2023年の大会で、「レッツゴージョージ！」「レッツゴーダディ！」の応援でSNSをわかせたフローレンスちゃんの父親でもあります。

今回のWBCにもフローレンスちゃんは応援しにくるそうで、「日本について話すときはいつもうれしそうで、来日の日を指折り数えてるよ。日本では私の方がパパより有名だよって。いま6歳で、大きくなったし、ちょっとおしゃまさんになりました」とケネリー選手は明かしました。

ですが、日本でフローレンスちゃんの応援が聞けるのもこの大会が最後になります。ケネリー選手はこの大会を最後にプロ野球選手としての引退を決めていて、すでにABL（オーストラリアのリーグ）のシーズンを終えています。今後は地域のクラブチームに所属し、ゆくゆくはコーチや監督として野球に関われたらいいなと話すケネリー選手。普段は消防士として働いているので、今のところ、その仕事を続けるそうです。

「まだ（辞める）実感はないけど。永遠にはプレーできないからね。でもWBCがあるのであまり考えないようにしている。できるだけ長く野球ができるようにしたいですね。オーストラリアの野球も発展しているし、このWBCで大きなきっかけをつかめたら良いなと思います」

今回はピッチャー陣、特に先発ピッチャーの層が厚いと、胸を張ったケネリー選手。オーストラリアは5日の午後0時にチャイニーズ・タイペイと、6日にチェコ、8日に侍ジャパン、そして9日に韓国と対戦します。