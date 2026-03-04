½ÀÆ»¤ÎÉã¡¦²ÅÇ¼¼£¸ÞÏº¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤Ê¤¼¡©¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù·§ËÜÊÓ¤Ë±²´¬¤¯µ¿Ìä¡Ä¥³¥ó¥È¥·¡¼¥ó¤âÉÔÉ¾¤Ç½ªÈ×¤Ë°Å±À
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤¬¼ºÂ®Ãæ¤À¨¡¨¡¡£
¡¡2·î23Æü¤«¤é¤ÎÂè21½µ¤ÎÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨¤Ï14.4¡ó¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡¢À¤ÂÓÊ¿¶Ñ¡¢´ØÅìÃÏ¶è¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë¤Ç¡¢ÈÖÁÈºÇÄã¤À¤Ã¤¿Âè18½µ¤Î14.2¡ó¤Ë¼¡¤°Äã»ëÄ°Î¨¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ÎÂè18½µ¡Ê2·î2Æü¡Á¡Ë¤Î»ëÄ°Î¨¤Ï¡¢ÁíÁªµó¤ÎÀ¯¸«ÊüÁ÷¤¬Âç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤¿¤â¤Î¡£¤½¤ì¤ò½ü¤±¤Ð¡¢½µÊ¿¶Ñ¤¬14¡óÂæ¤ËÍî¤Á¹þ¤à¤Î¤Ï¡¢Âè6½µ¡Ê11·î3Æü¡Á¡Ë¤Î14.9¡ó°ÊÍè¡£Âè22½µ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¡¢3·î2Æü¤Ï14.4¡ó¡¢3Æü¤â14.9¡ó¤È¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ15¡ó¤ÎÂçÂæ¤ò³ä¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Âè20½µ¤«¤éÉñÂæ¤Ï¾¾¹¾¤«¤é·§ËÜ¤Ë°Ü¤Ã¤¿¡£¿·¤·¤¤Å¸³«¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÏÃ¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«À¹¤ê¾å¤¬¤é¤Ê¤¤ÅÀ¤¬ÄãÌÂ¤ÎÍ×°ø¤Î°ì¤Ä¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤µ¤é¤Ëº£¡¢¤¢¤ë¿ÍÊª¤ÎÌ¾¤¬¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤¿¡È½ÀÆ»¤ÎÉã¡É²ÅÇ¼¼£¸ÞÏº¤À¡£
¡Ö²ÅÇ¼¤Ï1891Ç¯¤«¤éÌó2Ç¯´Ö¡¢·§ËÜ¤Ë¤¢¤Ã¤¿Âè¸Þ¹âÅùÃæ³Ø¹»¤Î¹»Ä¹¤ò¤Ä¤È¤á¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ë¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¤ò¶µ»Õ¤È¤·¤Æ¾·æÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ï¡¼¥ó¤ÏÍ§¿Í¤ÎÀ¾ÅÄÀéÂÀÏº¤Ë¡Øº£¤Þ¤Ç²ñ¤Ã¤¿ÆüËÜ¿Í¤ÎÃ¯¤è¤ê±Ñ¸ì¤¬¾å¼ê¤¤¡£À³Ê¤ÏÆ±¾ð¿´¤Ë¤¢¤Õ¤ì¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¾þ¤é¤ºÀµÄ¾¡£°ìÅÙ²ñ¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¡¢µ×¤·¤¤Í§¤Î¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ï¡¼¥ó¤Ï·§ËÜ¤ÇÆüËÜ¤Ë´Ø¤¹¤ë2ºý¤á¤ÎÃø½ñ¡ØÅì¤Î¹ñ¤«¤é¡Ù¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡Ø½À½Ñ¡Ù¤È¤¤¤¦¿ïÉ®¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ÅÇ¼¤¬À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿½ÀÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Áê¼ê¤ÎÎÏ¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÅÝ¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¡¢¥Ï¡¼¥ó¤ÏÂç¤¤¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡²ÅÇ¼¤Ï¥É¥é¥Þ¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿½ÅÍ×¤Ê¿ÍÊª¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¤¬¡¢¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ë¤ÏÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£SNS¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¤³¤È¤ËÉÔËþ¤ÎÀ¼¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡¡»ëÄ°¼Ô¤Îµ¿Ìä¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£X¤Ë¤Ï¡Ô¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤³¤¦¤¤¤¦¥³¥ó¥ÈÂ¿¤¹¤®¤Æ¡¡»þ¡¹¤¦¤ó¤¶¤ê¤¹¤ë¡Õ¤Ê¤É¡¢¡Ö¥³¥ó¥È¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Æü¤ËÆü¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£3·î4Æü¤ÎÂè103ÏÃËÁÆ¬¤Ç¤Ï¡¢Ç¥¿±¤ò¹ð¤²¤è¤¦¤È¤¹¤ë°å¼Ô¤È¡¢¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤´¤·¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥È¥¡Ê郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤È¤Î³ú¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¤¤ä¤ê¼è¤ê¤¬1Ê¬°Ê¾åÂ³¤¤¤¿¡£
¡Ö¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ï3·î27Æü¤¬ºÇ½ªÏÃ¤Ç¡¢»Ä¤ê¤Ï3½µ¤¢¤Þ¤ê¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Ï¡¼¥óÉ×ºÊ¤ËÄ¹ÃË¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ï1893Ç¯¤Ç¡¢ÍâÇ¯¤Ë°ì²È¤Ï¿À¸Í¤Ë°Ü¤ê¡¢1896Ç¯¤Ë¤ÏÅìµþ¤ËÅ¾µï¤·¤Þ¤¹¡£¥Ï¡¼¥ó¤ÏÆüËÜ¤Ëµ¢²½¤·¾®ÀôÈ¬±À¤È¤Ê¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÃøºî¤ò»Ä¤·¤Þ¤¹¡£ÂåÉ½ºî¡Ø²øÃÌ¡Ù¤Î½ÐÈÇ¤Ï¡¢È¬±À¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë1904Ç¯¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î½ÐÍè»ö¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÉÁ¤¯¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢À£·à¤òº¹¤·¤Ï¤µ¤àÍ¾Íµ¤Ê¤É¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡X¤Ë¤Ï
¡Ô¾®ÀôÈ¬±À¤Ë¼ºÎé¡£¼Âºß¤Î¿ÍÊª¤Î¿ÍÀ¸¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤ª¤¤Ê¤¬¤é¡¢»Ë¼Â¤ÏÏÆ¤ËÃÖ¤¤¤ÆÆâÎØ¥Î¥ê¤Î¥³¥ó¥ÈÅ¸³«¡£¤³¤Î¿Í¤¬²¿¤òÀ¸¤¡¢²¿¤ò½ñ¤¡¢¤Ê¤¼º£¤â¸ì¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ê¤Î¤«¤¬¸«¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¤¡Õ
¡¡¤È¤¤¤¦¿Éíå¤Ê°Õ¸«¤â¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡ÖÉ×ÉØ¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¡×¤¬¥É¥é¥Þ¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤è¤¦¤À¤¬¡¢¤â¤Ã¤ÈÉÁ¤¯¤Ù¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡½¡½¡£