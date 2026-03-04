4月に公開される映画『月の犬』に出演する俳優の寺島進。映画への期待が高まるなか、寺島の息子に不穏な情報が取りざたされ、波紋を呼んでいる。

発端となったのは、3月3日の「WEB女性自身」の報道。

「2人の子どもがいる寺島さんですが、小学5年生の長男が学校のスキー教室で宿泊した施設に電子タバコを持ち込んで喫煙し、同室の同級生と “回し吸い” したと伝えられたのです。日本では、ニコチンを含まないリキッド製品であれば販売規制の対象外となり、若年層でも購入は可能です。

ただ、本来、成人向けに販売されているものですから、未成年、ましてや小学5年の子どもが使用するのは健全とはいえないでしょう。同誌の取材に対し、寺島さんは事務所を通じて、息子の “電子タバコ吸い” を認め、《家でもかなり厳しくしかりました》としています」（スポーツ紙記者）

息子の問題が発覚したことで、親である寺島の子育てに注目が集まっている。Xでは

《寺島進から叱られて育ってきてもこうなるんか》

と驚く声がある一方、

《普段の「親」の姿を子供は観ているのよ。それを普通と思ってしまう》

など、冷ややか声も見受けられ、“親の影響” をめぐって議論が交わされている。親である寺島の振る舞いは、過去に話題にあがっていたという。

「寺島さんは誰に対しても遠慮なしに自分の意見をストレートに言う、生粋の “江戸っ子キャラ” として認知されています。ただ、バラエティ番組では、SNSで『態度でかすぎ』という声があがることもありました。今回の息子の件で、日ごろの寺島さんの言動に疑問を抱く人もいたのだと思われます」（芸能記者）

2025年11月9日の旅バラエティ番組『なりゆき街道旅』（フジテレビ系）に出演した際も、寺島の言動がSNSをざわつせた。「ハナコ」の岡部大と「たんぽぽ」の川村エミコ、寺島の3人で横浜のみなとみらいを散歩する内容だったのだが……。

「寺島さんは、喫茶店で川村さんが頼んだパフェを勝手に食べて『なに、この酸っぱいの』と味に文句を言ったり、北京ダックの屋台で盛りつける様子を見て『もうちょっと入れてよ』と肉の量に不満を述べていました。

お店の支払いでも、『払っといて』と少々強引に岡部さんに会計をさせ、お礼を言わない場面もあったのです。

また、ロケで会う店員に対してタメ口で話すことが多く、放送後のXでは『寺島進って、なんでこんな先輩ヅラして大物ぶって偉そうにしてんの？』など厳しい声があがり、物議を醸してしまったのです。

ざっくばらんな振る舞いで知られる寺島さんですが、人によっては、共演者や店員に対する “大物態度” が気になる人もいたのだと思われます」（同）

62歳になっても、俳優として活躍し続ける寺島。2児の父として、子どもたちのお手本になる姿を期待したいところだ。