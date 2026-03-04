日本代表「侍ジャパン」は4日、強化試合を行った大阪から5日に開幕する第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドの舞台である東京に移動。岡本和真内野手（29＝ブルージェイズ）は、メジャーリーガーとして迎える2度目のWBCの舞台について「いやいや、僕は変わらないです。何も変わらないです」と語った。

久しぶりの東京ドーム。グラウンドに足を踏み入れ「芝生も変わっていますし、ベンチが“プロ版”というか…奇麗になったりというのを聞いたので、楽しみです」とに笑顔。大谷、鈴木らとまっさらなユニホームを着て集合写真の撮影に臨んだ。

その際には、同じタイミングで海を渡った盟友の村上と談笑する場面も。初戦の台湾戦まであと2日となり「試合に出れば貢献できるので、準備していきたいです。緊張すると思うので、頑張りたい」と素直な思いを口にした。

報道陣からメジャーリーガーとして迎える今大会についての心境を問われると「いやいや、僕は変わらないです。何も変わらないです」と苦笑い。時差ボケなどコンディション面については「絶対大丈夫です。大丈夫です」と力強くうなずいた。

集合写真撮影後に侍ナインは、アップやランニングなどで調整。1次ラウンドでの先発登板が予想される菊池雄星、菅野智之らはマウンドのシートをはがして感触を確認。決戦に備えた。