ドイツのメルツ首相と会談するトランプ米大統領＝3日/Andrew Caballero-Reynolds/AFP/Getty Images

（CNN）トランプ米政権が対イラン戦争に踏み切った理由として挙げてきた説明はそもそも混乱し、自己矛盾に満ちたものだった。

だがトランプ大統領は3日、政権が2日に示した分かりにくい説明を台無しにし、事態を悪化させた。

イスラエルによる攻撃が差し迫っているイランがこれに対する報復として米軍を攻撃する可能性があるため「切迫した脅威」が存在する。ルビオ国務長官がそう主張した翌日、トランプ氏はまったく異なる説明を示した。イランが米国に先制攻撃を仕掛けようとしていたというのだ。

「私の考えでは、彼らが先に攻撃しようとしていた」（トランプ氏）

こうして、トランプ政権の戦争正当化をめぐる下手な説明は、新たな展開を迎えた。

ルビオ氏は2日の発言ですでに大きな注目を集めていた。

「イスラエルが行動を起こすことは分かっていた」とルビオ氏。「それが米軍への攻撃を引き起こすことも分かっていた。そして、彼らが攻撃を開始する前にこちらが先に動かなければ、より多くの犠牲が出ることも分かっていた」

この説明には問題があった。理由はいくつかある。

一つは、戦争開始前に提示されていた「イランが切迫した脅威である理由」と異なっていたことだ。イランとの交渉を主導していたウィトコフ特使は当初、イランは核爆弾の材料を得るまで「おそらくあと1週間」だと主張していた。その後、トランプ氏は先週の一般教書演説で、イランが大陸間弾道ミサイル（ICBM）によって米国を攻撃する能力を「まもなく」手に入れると述べていた。

しかしこれらの主張は、米情報機関の評価とも、イランの核計画を「取り除いた」というわずか8カ月前の政権の主張とも一致していない。

さらにルビオ氏の説明は、まるでイスラエルに振り回されているかのように聞こえた。つまり、米国が戦争に踏み切るかどうかの判断を同志国に左右されているかのようだったのだ。政権は3日、この見方を打ち消そうとした。ルビオ氏は米国がなぜ戦争に踏み切ったのかではなく、「なぜそのタイミング」だったのかを説明したのだと。

だがトランプ氏はこの説明にも異議を唱え、またも政権のメッセージを錯綜（さくそう）させた。3日にイスラエルが自身を戦争へと追い込んだのかと問われた同氏は、攻撃しようとしていたのはイランだと主張した。

「私の考えでは、彼らが先に攻撃しようとしていた」とトランプ氏は語った。「こちらがやらなければ、彼らがやるつもりだった。彼らが先に攻撃するつもりだった。私は強くそう感じていた」

さらにこう付け加えた。「交渉の進み方を見ていると、彼らが先に攻撃してくると思ったし、そうなってほしくなかった。あるとすれば、私がイスラエルを動かしたのかもしれない」

トランプ氏はさらに、この問題について政権内での意見の食い違いを指摘したようだった。

「われわれはそう考えていたし、私もおおむねそう思っていた。マルコに聞いてもいいかもしれない」とトランプ氏は述べた。「米国が攻撃される状況になると思っていた。彼らはイスラエルを攻撃する準備をしていたし、他国を攻撃する準備もしていた。今まさに目にしている通りだ。だから自分は正しかったと思う」

その直後、ヘグセス国防長官はSNSでトランプ氏の説明は「100％正しい」と端的に述べた。

トランプ氏の発言を受け、ルビオ氏は3日午後、米国がイスラエルに従ったと説明したとの見方を否定。大統領の直近の説明に足並みをそろえた。

「要するに大統領は、われわれが先制攻撃を受けるつもりはないと判断した。それだけのことだ。米兵を危険にさらすことはしない」とルビオ氏は記者団に語った。

これは、ルビオ氏の以前の説明と大きく矛盾しており、新たな問題を生み出している。

イランが米国を攻撃しようとしていたという考えは、それが裏付けられれば最も分かりやすく、最も明確な戦争の正当化になるだろう。だが注目すべきことに、少なくとも3日以前には、ルビオ氏を含め誰もそのような根拠は示していなかった。

ルビオ氏はむしろ、もっと複雑な理屈を提示していた。イスラエルによる差し迫った行動が結果としてイランの対米攻撃をも差し迫ったものにするという理論だ。それが十分な正当化になるかは議論の余地があるが、少なくとも論理としては成り立っていた。

しかしそれは、トランプ氏にとって非常に好ましくない見方を強める恐れもあった。自身が主導しているのではなく、イスラエルに導かれ、戦争に引きずり込まれているというものだ。

そのような見方はすでに一部で懸念を呼んでいた。一方で、トランプ氏がイランの最高指導者ハメネイ師殺害を自らの功績として主張しようとする姿が見られた。政権が、その任務の一部はイスラエルが実行したものだと強調しているにもかかわらず。

そのため、トランプ氏が政権の説明を過剰に修正しようとしたことに驚きはないが、その結果、まったく新しい問題が生み出されてしまった。

今後の疑問は、トランプ氏の主張を裏付ける情報が存在するかどうかになるだろう。もし存在しないのであれば、米国が事実上、トランプ氏の「予感」だけを根拠に戦争に踏み切った可能性が浮上する。

しかも政権はこの10日足らずの間に、イランが切迫した脅威である理由について少なくとも4種類の異なる説明を示している。そのうち最近示された二つは真っ向から矛盾している。

トランプ氏は、さまざまな主張を投げかけ、何が受け入れられるかを見極める手法に長けている。しかし、戦争の正当化という重大な問題でそれを行うとなれば、まったく別の話だ。とりわけ米兵がすでに命を落としている状況では。

◇

本稿はCNNのアーロン・ブレイク記者による分析記事です。