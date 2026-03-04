アニメ「サザエさん」のイクラちゃんの声優を務めた桂玲子さんが、誤嚥（ごえん）性肺炎による呼吸不全で亡くなったと4日、所属する東京俳優生活協同組合が公式サイトで伝えた。89歳だった。

桂さんは71年の「サザエさん」の放送初期から25年5月までイクラちゃんの声優を務めた。他にも「一休さん」のさよちゃん、「ヤッターマン」のオモッチャマ、「フランダースの犬」アロマ（2代目）、「新オバケのQ太郎」のO次郎（2代目）などの声も担当した。

桂さんは1940年（昭15）福岡市出身。58年に九州朝日放送放送劇団に入団。58年には上京し文学座研究所に入所。64年から東京俳優生活協同組合に所属している。

夫は2020年に亡くなった俳優の金内喜久夫さん。

以下、発表全文

当組合所属俳優 桂玲子儀

令和8年2月22日（日）午前9時33分、誤嚥性肺炎による呼吸不全のため永眠いたしました。享年89。

通夜葬儀に関しましては親族の意向により、近親者のみにて相済ませました。

長年にわたり、俳優桂玲子にご声援、ご指導、ご鞭撻を賜りまして誠にありがとうございました。

ここに生前のご厚誼に深謝するとともに、謹んでご通知申し上げます。

なお、ご遺族への取材および弔問はご遠慮いただきますようお願い申し上げます。