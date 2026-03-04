菅田将暉、運と戦略のサイコロポケモンバトル「プラコロ」イメージキャラクター就任!
BANDAI SPIRITS ホビーディビジョンは、2026年7月より、運と戦略のサイコロポケモンバトル「プラコロ」のリニューアル商品を発売、およびTVCMの放映を開始する。それに先立ち、3月3日より「プラコロ」の商品概要の発表および、プロモーション動画「プラコロ 世界観ムービー」した。
「プラコロ」は、株式会社バンダイより1997 年に発売されたポケモンバトルができる商品。2026年はポケモン30周年であることも記念し、ポケモンカードゲームなどの開発を担うクリーチャーズとポケモンと手を組み、約30年の時を経てアップデートをして再び登場する。また、ホビーディビジョンホビークリエイション部企画担当・松浦由莉による再発売への想いや狙い、今後の展望などについてコメントも公開した。
発売に先立ち公開されるプロモーション動画には、「プラコロ」のイメージキャラクターに就任する菅田将暉さんが出演。ポケモン公式YouTube チャンネルおよびBANDAI SPIRITS 公式YouTubeチャンネルにて公開する。動画では、菅田将暉さんがポケモントレーナーとして登場し、ピカチュウとともに「プラコロ」での熱いバトルを繰り広げる。フシギダネ、ヒトカゲ、ゼニガメ、フリーザー、サンダー、ファイヤー、ミュウなどの様々なポケモンも登場し、「プラコロ」のワクワク感が伝わる動画だ。
さらに、菅田将暉さんの撮影の裏側をおさめたメイキング・インタビュー動画も3月3日よりBANDAI SPIRITS 公式YouTubeチャンネルで公開。インタビューでは撮影の感想のほか、プラコロの内容にちなみ、今闘っていることや「最近運が良かった」と感じることなどについて語っている。
○プラコロとは
「プラコロ」は、バンダイより1997年に発売されたポケモンバトルができる商品。ポケモンの形をしたサイコロ“キャラコロ”と、ワザを使うために必要な「ほのお」や「みず」などのエネルギーを示すサイコロ“エネコロ”を振って、出た目のワザでダメージを与え合い、相手のHPをゼロにした方が勝ちのゲームだ。
2026年、ポケモン30周年を記念し、ポケモンと、ポケモンカードゲームなどの開発を担うクリーチャーズと手を組み、約30年の時を経て2026年7月に再び販売。1997年当時の楽しさはそのままに、現代のポケモンバトルの要素を取り入れ、クリーチャーズ協力のもと、ワザの構成や戦略性を全面的にアップデートした。さらに、エネルギーを示す「エネコロ」にチップを装着してカスタマイズできる内容を改良し、より深い戦略バトルが楽しめるよう進化している。
○遊び方の概要
プラコロは自分のポケモン(キャラコロ)と相手のポケモンを戦わせる2人用ゲーム。
キャラコロとエネコロを振ってワザカードに書かれたワザを使い、相手のポケモンにダメージを与える。
相手のHPを0にしたプレイヤーの勝ち。
○「プラコロ」詳細について
○キャラコロ
サイコロ型のポケモン「キャラコロ」は、普通のサイコロと異なり、ポケモンの形になっているため、そのポケモンの形によって出る向きの確率が変わる。
○エネコロ
「エネコロ」はワザを使うために必要な「エネルギー」を示す、6面体のサイコロ。6面のうち2面は、固定されているが、4面はチップを使ってワザをカスタムすることが可能。カスタムチップには、2つの「エネルギー」を持つチップもある。
○ワザカード
「ワザカード」には、ワザ成功に必要なエネルギーの種類・個数と、キャラコロ効果が書かれている。キャラコロ×1 エネコロ×3を同時に振って、選んだワザに書かれている数ぶんのエネルギーが出たらワザが成功。ワザが成功した場合はキャラコロ効果(追加効果)発動の有無を確認して、相手にダメージや追加効果を与える。
○スタートセット
2セット揃えばすぐにバトルして遊べる「スタートセット」として、「プラコロ スタートセット フシギダネ 01」「プラコロ スタートセット ヒトカゲ 02」「プラコロ スタートセット ゼニガメ 03」「プラコロ スタートセット ピカチュウ 04」「プラコロ スタートセット イーブイ 05」「プラコロ スタートセット ミュウ 06」を2026年7月に発売する。価格は、初回限定価格として各500円、通常価格は各990円。
スタートセットは、キャラコロ 1個、エネコロ 3個、カスタムチップ 18個、キャラカード 1枚、ワザカード 7枚、ライフカウンター 1個、プレイシート＆取扱説明書 1枚がセットになっている。
○たんけんボックス
プラコロ スタートセット(別売)と組み合わせてバトルができる「たんけんボックス」も2026年7月より発売する。「たんけんボックス01」は、販売価格各385円。
セット内容は、キャラコロ 1個、カスタムチップ 4個、キャラカード 1枚、ワザカード 5枚、取扱説明書。
○進化セット
ポケモン進化できる「プラコロ進化セット」を2026年12月に発売する。ラインナップは「プラコロ進化 セット フシギバナ 01」「プラコロ進化 セット リザードン 02」「プラコロ進化 セット カメックス 03」で、販売価格は各2,530円。
セット内容は、キャラコロ 3個、エネコロ 5個、進化サイコロ 1個、カスタムチップ 30個、キャラカード 3枚、進化ワザカード 2枚、ワザカード 11枚、ライフカウンター、4連スリーブ 3枚、プレイシート＆取扱説明書 1枚。
(C)Pokémon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
