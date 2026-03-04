大好きなパパの帰りを『待ちわびる猫』→帰ってくると……可愛すぎる行動に癒される人が続出「すごく分かりやすいｗ」「健気で愛おしいね」
大好きな飼い主さんを待ちわびる猫ちゃんの姿が可愛すぎると悶絶する人が続出しているようです。動画には「プリン、メル可愛い！」「健気で愛おしいね♡」等のコメントが寄せられ3.8万回以上再生されています。
【動画：大好きなパパの帰りを『待ちわびる猫』→帰ってくると……可愛すぎる行動】
帰りを待ちわびて
Youtubeアカウント「短足マンチカンのプリンとメル」に投稿されたのは、大好きなパパさんの帰りを待ちわびるマンチカンのメルくんの姿です。急に玄関の方を気にし始めたというメルくん。しかしメルくんの勘違いだったようで、パパさんはまだ帰ってこないようです。
その後もメルくんは玄関が見える位置に座っていたそう。メルくんは、パパさんの帰りを健気に待っていたといいます。
パパさんが帰宅！
しかしまだパパさんが帰ってくる時間ではないようで、待ちくたびれたメルくんは2階へ移動して、外を眺めながらパパさんの帰りを待つことに。プリンくんは1階のソファーでのんびりパパさんの帰りを待っていたそう。
そして、ついにパパさんが帰宅！プリンくんは嬉しそうな顔になり、メルくんは急いで2階から降りて来たといいます。
甘える猫ちゃん達
帰宅したパパさんに早速甘えにいくメルくん。テーブルの上に寝っ転がって思い切りパパさんに甘え始めたそう。やっとパパさんに甘えられて、メルくんはとても嬉しそうな様子だったといいます。
その後2匹はパパさんに抱っこされて目いっぱい甘えたそうでした。飼い主さんの帰りを待ちわびる可愛い猫ちゃんのご紹介でした。
ご紹介した投稿は3.8万回以上再生され「プリン、メル可愛い！」「健気で愛おしいね♡」「メルちゃんパパが帰って来てうれしいんだね」等のコメントが寄せられ、パパさんの帰りを待ちわびる甘えん坊な猫ちゃん達の姿にきゅんとする人が続出していたようです。
Youtubeアカウント「短足マンチカンのプリンとメル」では、マンチカンのプリンくんとメルくんの可愛い姿が沢山投稿されています。
