今の穿き方、古見えかも！？【大人のしまむら】40・50代がシャレる「デニムパンツコーデ」

デニムパンツの人気は引き続き高め。とはいえ穿きなれたアイテムだからこそ、ずっと同じコーデではどこか古く見えてしまうことも……。そこで今回は、今っぽい着こなしのヒントを探して【しまむら】の大人ライン【SEASON REASON by Lin.&Red（シーズンリーズン バイ リン アンド レッド）】に注目。旬の空気感をまといつつ、大人世代でも無理なく取り入れやすいデニムパンツコーデをピックアップしました。ぜひスタイリングの参考にしてみて。

コクーンデニムでつくる大人のこなれスタイル

【しまむら】「コクーンデニムパンツ」\2,420（税込）

コクーンシルエットのデニムパンツは、穿くだけでこなれたムードをまとえる優秀アイテム。腰まわりにゆとりを持たせながら、足首へとすっと細くなるラインで、ラフになりすぎない上品さもさりげなく引き出します。こちらのコーデは、コンパクトなアウターやインナーを選び、パンツのシルエットを際立たせるバランスに。ローファーでカジュアルさをほんのり引き締め、きちんと感を添えているのもポイントです。