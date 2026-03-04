YouTube出身プロレスラーのローガン・ポールが、2021年6月に行われたボクシングのフロイド・メイウェザーとのエキシビションマッチをめぐり、報酬の一部がいまだ支払われていないと主張した。



ポッドキャスト番組に出演した際、「思われているほど稼げなかった。彼はまだ150万ドル（約2億2500万円）を俺に払ってない。もしかしたらそれ以上かも」と語っている。



ローガンによると、トラブルの原因はメイウェザー側が試合開催前、ローガンの名前と肖像を使って、中東の企業に試合の権利を事前販売していたことにあるという。「ドバイとか中東の会社に俺の名前を使って、現金1000万ドル（約15億円）で売ったらしい。でも、実際の試合はアメリカで別の会社が主催した」と説明した。



契約ではその1000万ドルの15％がローガンの取り分だったといい、「取り分は15％。完全にやられたよ。正直、この金が戻ってくるとは思ってない」と諦めた様子も見せた。



一方で、最近は人気アーティストのバッド・バニーとのプロレス対戦にも意欲を示しており、「ぜひやりたい」と前向きに語っている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）