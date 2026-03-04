総走行距離はFC東京の長倉幹樹、デュエル勝利総は川崎フロンターレの三浦颯太がトップ

明治安田J1百年構想リーグ第4節を終え、EASTは昨季J1王者の鹿島アントラーズ、WESTは京都サンガF.C.が首位に立った。

Jリーグ公式「J STATS」では各スタッツのランキングが更新され、「総走行距離」と「デュエル勝利総数」のスタッツが注目を集めた。

総走行距離は、今季浦和レッズからFC東京に完全移籍で加入したFW長倉幹樹がトップに立った。4試合にフル出場して50.5キロを駆け抜けて圧倒的な走力を披露した。長倉と同じく50キロ越えを達成した浦和MF渡邊凌磨が50.3キロで2位となった。3位には柏レイソルMF中川敦瑛が49.3キロを記録して続いた。

デュエル勝利総数では、川崎フロンターレDF三浦颯太が18回でトップに立った。2位は14回で名古屋グランパスMF稲垣祥、セレッソ大阪DFディオン・クールズ、アビスパ福岡DF岡哲平の3選手が並んだ。

選手たちが叩き出した驚異的なスタッツに、SNSのファンが反応。「長倉！報われて欲しい」「4節合計量で50kmかすごいぞ幹樹」「長倉選手走り過ぎw」「長倉走りすぎてて心配」「長倉すごすぎ」「三浦一位なのか…稲垣抑えてるのすごい」「三浦颯太の守備がボロボロみたいな投稿をよく見るんだけど、かなり闘ってるじゃん」とコメントが寄せられた。（FOOTBALL ZONE編集部）