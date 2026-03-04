お笑いコンビ「さや香」の新山（34）が3日深夜放送のテレビ朝日「永野＆くるまのひっかかりニーチェ」（火曜深夜0・45）に出演。京都で着物を着る日本人に対して疑問を投げかけた。

新山は「京都で着物を着る日本人」について持論を語った。海外の人なら分かるとしながらも、日本人については「京都＝日本にしすぎ」「地元も和であるはず」「着物をコスプレにしてる」などと指摘した。

便利さで広がった洋服の文化に対し、和を取り戻すべきだと熱弁する新山。永野もこれに賛同し、白熱したトークを展開した。

そんな2人をなだめていた、お笑いコンビ「令和ロマン」の高比良くるまだったが、おもむろに「新山さんにもらったサンローランのバックルつけてきたんですよ」と左手首につけたシルバーのバックルを披露。新山はあわてて「言うたらアカン」と小声でつぶやくも、くるまは「新山さんサンローラン大好きで、僕と新山さんでチーム・サンローランってチームを組んでる」と、ぶっちゃけた。

サンローランはフランスの高級ブランド。くるまはM-1で優勝した際に全身サンローランのコーデで登場していた。「フランス行こうねって話をしてます。Youtubeに上がってますから、新山さんの」とくるまからフランスに行く計画を暴露され、和を強調してきた新山は「フランス視察というか…」とバツが悪そうだった。