“プロ初セーブ”の25歳右腕が開幕1軍に前進 高橋＆金丸はチェコ戦に向け上々 侍ジャパン強化試合で見えた中日勢4投手の現状
根尾はSNSで「これからの野球人生に必ず繋げていきます」と意気込みを述べた(C)Getty Images
中日ファンにとってはドキドキの継投だったのではないか。
3月3日、WBCに挑む侍ジャパンと阪神の強化試合が行われ、侍ジャパンの一員として投げた6選手のうち4人が中日勢だった。高橋宏斗＆金丸夢斗の正メンバーに加え、仲地礼亜＆根尾昂のサポートメンバーも登板している。本稿では彼らの投球内容を簡単に振り返りたい。
先発のマウンドに上がったのは高橋宏。2月28日の中日との壮行試合で緊急登板をしてから、中2日の登板だ。多少の影響もあるかと思われたが心配無用で、2回を無安打無失点。許した走者はキャム・ディベイニーの四球のみと、上々の内容を見せた。
持ち味の速球とスプリットのコンビネーションが冴え、奪三振は3個。立ち上がりから飛ばしまくり、155キロを連発した。これだけ腕を振れていればスプリットもよく落ちて、決め球として機能。本人もお立ち台で「投げている感覚も良かった」と話しており、調整は順調そうだ。
続く2番手で登板した金丸は、松井裕樹（パドレス）の辞退に伴う追加招集。今大会に向けては初のマウンドとなった。こちらも登板前は一抹の不安を感じさせるも、実際投げてみると3回1安打無失点と抜群の内容だった。
特に速球の状態がよく、プロ入り後最速の153キロで前川右京を三振に抑え、中川勇斗のバットを粉砕。純粋な球の速さだけでなく、球威の面でも十分なアピールを示した。
試合からちょうど1週間後の10日は、チェコとの一次ラウンド最終戦。高橋宏と金丸の2人で投げ切るイメージが湧いたのだが、どうだろうか。ちなみに前回大会のチェコ戦は、佐々木朗希（ドジャース）と宮城大弥（オリックス）の2人でほぼ試合を完結させている。
サポートメンバーで参戦した仲地と根尾は明暗が分かれてしまった。
5点リードの8回に登板した仲地は、先頭の谷端将伍を二塁ゴロに打ち取るも、そこから四球を挟んでの三連打で失点。さらに、小幡竜平には満塁の走者一掃となる3点適時二塁打を打たれてしまった。最後はなんとか濱田太貴を抑えたものの、1イニングで4失点を喫した。
他方、根尾は9回のマウンドへ。最少リードで迎える「セーブシチュエーション」で、外野フライ3つの完全投球で試合を終わらせた。公式戦ではないが「プロ初セーブ」のおまけ付きである。
一概には言えないが、仲地と根尾の明暗を分けたのは、早いカウントでストライクを入れることの重要性だ。仲地は先頭打者から3人続けて2ボール0ストライクと不利なカウントから始まり、以降の失点につながっていった。根尾は立ち上がり、熊谷敬宥への初球を外角低め速球でストライク。そこから乗っていった。
先発要員の仲地、中継ぎ要員の根尾と役割は異なるものの、ともに開幕1軍には届くかどうか……という立場。侍の一員としてアピールできたのは根尾だった。
ただ、仲地も昨季は2軍で8勝を挙げ、ファーム日本選手権MVPの快投を演じた実力を持つ。彼らの活躍が中日投手陣の底上げに繋がり、チームの上位進出にも繋がっていくはずだ。今後の展開に注目しよう。
