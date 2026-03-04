“モテすぎ”イケメン格闘家が伝説のレースクイーンと水着姿で泥を塗り合う 元AKB48は素直な思い「考えられない」
ABEMAは4日午後10時より、オリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』（全8話）の第4話を、ABEMA SPECIALチャンネルにて放送する。
【番組カット】デコルテあらわ！イケメン格闘家に思いを寄せるモデル
同シリーズは、モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16人の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。参加者たちには、最もモテている人から最もモテていない人まで丸わかりとなってしまう“モテランキング”が常時発表され、見えていなかった人間の素性が次々と露わになっていく。地中海に浮かぶ歴史と自然が融合した美しい島国・マルタを舞台に、“モテランキング”のゲーム性と本気の恋の狭間で葛藤し、策略と恋が激しく交錯するモテバトルを壮大なスケールで届ける。
同番組に参加するのは、会社経営者兼俳優で熱波師としても活躍するこうた（岩城滉太／33歳）、格闘家で第5代RISEスーパーライト級王者のたいじゅ（白鳥大珠／29歳）、モデルのたいせい（陸大成／25歳）、内科医師のたかし（坂口隆志／35歳）、俳優兼モデルのなおき（小黒直樹／28歳）、飲食店経営者のユウキ（田中ゆうき／30歳）、俳優のゆうと（奥雄人／28歳）、俳優のゆきと（原田夕季叶／21歳）の男性メンバー8人と、タレントのかの（高橋かの／24歳）、小悪魔ageha専属モデルで『ラブパワーキングダム』シーズン1の参加経験を持つせいな（聖菜／23歳）、海外タレントののりこ（西山乃利子／25歳）、俳優のはづき（木村葉月／25歳）、元AKB48でモデル兼女優のまりや（永尾まりや／31歳）、タレント兼レースクイーンのもえ（川瀬もえ／32歳）、タレントのゆめ（林ゆめ／30歳）、ショーダンサーのるみ（27歳）の女性メンバー8人。過去に恋愛リアリティーショーへの参加経験を持つメンバーなど、経歴・職業ともに多彩な男女16人が集結した。
スタジオMCには、霜降り明星・せいや、YOU、timelesz・菊池風磨、谷まりあが就任。鋭い視点と軽快な掛け合いで、モテバトルの行方を見届ける。
第4話では、前回の「2ndモテVOTE」で1位に輝いた暫定キングのたいじゅ、そして暫定クイーンのかのに、相手を指名し“2人きりの時間”を過ごせる「特別なデート権」が与えられ、欲望と戦略が渦巻く、緊迫の指名タイムが幕を開ける。
全員の前で行われる公開指名制に、スタジオMC陣も「キツい…」と見守る中、これまでまりやと距離を縮めてきたたいじゅが指名したのは、もえという意外な選択。たいじゅは「ここで本命を選ぶのはリスクがある」と戦略的な決断をしたものの、まりやは「考えられない」「私はほかに行くかもって感じ」と揺れる本音を吐露。これまで順調に見えた関係に、早くも暗雲が垂れ込める。
そして、たいじゅともえに用意されていたのは、薄暗い個室スパでの特別デート。水着姿でお互いに泥を塗り合うマッサージ、さらにキャンドルが灯る幻想的な“ワイン風呂”という、大人な空間が広がる。官能的な雰囲気にスタジオMC陣も思わず「何これ!?」「急にエロい！」とパニック状態に。そんな中、もえが大胆なアプローチをたいじゅに仕掛ける。もえの猛攻に追い込まれ、たいじゅの口からついに「完全に負けました」と完敗宣言が飛び出すことに。果たして“伝説のレースクイーン”もえが披露する必殺技とは。
一方、暫定クイーンのかのが指名した相手とのデートは、スタジオからは「こういうのが恋リア！」との声も。対照的な2組のデートが、恋と戦略の違いを浮き彫りにする。
デートを終えたたいじゅは、まりやと改めて向き合うことに。「本当はまりやちゃんと行きたかったけど、（ゲームに勝つのが）難しくなりそうだった」と本音を打ち明けるたいじゅに対し、まりやは「気持ちに従って動いているところが好きだった」「今はゲームをしている感覚がある」と率直な思いを吐露。ゲームと本心のはざまで揺れ動くたいじゅの葛藤が、恋の行方にさらなる波紋を広げていく。
さらに、せいなも「ずっと片想いじゃん、ウチ」と、たいじゅへの想いをぶちまける。さまざまな女性から好意を向けられたたいじゅは、「もう嫌だ、頭パンク」と限界状態に。モテすぎた格闘家が迎える修羅場の行方とは。
