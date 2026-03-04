「女子ゴルフ・ダイキン・オーキッド・レディース・プロアマ戦」（４日、琉球ＧＣ＝パー７２）

昨シーズン、初の年間女王に輝いた佐久間朱莉（２３）＝大東建託＝が開幕前日となったこの日、会見に応じた。

女王として「あっという間のオフで、もう開幕か、という感じですね」と多忙な時間を過ごしたことをほのめかした。

一方で、連続女王、初のメジャー大会優勝など目標に向けての準備も充実したものとなった様子。

「調子は悪くないですね。去年、夏場に勝てなかったんですけど、スピン量の問題があって、同じ７０ヤードでも５８度、５４度、５０度で打つような、コントロールショットを重点的にやってきました」と、昨年以上の技術を身につけた自信を示した。

同時に、体の土台作りにも例年以上に取り組んだ。アリゾナでの合宿中は米大リーグ・ドジャーズのキャンプを視察。“推し”の山本由伸が「結構（施設の）奥にいて、あまり見えなかった。ということは、地味なトレーニングをやってるんだなあと思って。私もやらなきゃと思いましたね」とワールドシリーズＭＶＰ右腕から大いに刺激を受けたという。

昨年のこの時期は師匠で昨年暮れに亡くなった尾崎将司氏の闘病を応援する気持ちで迎えた。そして今季は「ジャンボさんが絶対、見てくれている」というモチベーションがある。開幕から、突っ走る。