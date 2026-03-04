3月4日は肥満について考える「世界肥満デー」です。名古屋市立大学病院では、この日、肥満症についての講話を通じた啓発イベントを初めて開きました。

市民ら12人を前に登壇したのは、同病院の内分泌・糖尿病内科の医師、清水優希さんと管理栄養士の花村由香里さんです。

2人に先立って、あいさつした同大学大学院医学研究科の小山博之さんは「肥満というと、朝に食べ過ぎたり、生活習慣にみられたりするような、『患者さんに自己責任があるんじゃないか』という、ちょっと厳しい周囲の視線があるかもしれませんが、最近の研究では多くの複雑な病態が絡みあった、ケアすべき病態という認識が必要だというふうに言われております」と説明しました。

続いて医師の清水さんは「肥満」と「肥満症」の違いについて説明しました。「肥満」はBMIが25以上の状態で、この状態にさまざまな健康障害（糖尿病、脂質異常症、高血圧、脂肪肝など）が合わさることで「肥満症」と呼ばれることを説明し、同病院での治療指針として食事や運動療法、薬物療法、外科手術を紹介しました。

そして、管理栄養士の花村さんは「食事と生活習慣の見直し」について、具体的に説明しました。糖質と脂質の比較では、糖質1グラムあたり4キロカロリーに対して脂質は9キロカロリーの倍以上であるとして、「コーヒーのスティックシュガー（10グラム、40キロカロリー）を控えるよりもパンケーキのバター（75キロカロリー）を控えたほうがよいかもしれない」と身近な例で説明しました。

食事については「主食」「たんぱく質」「野菜」をそろえることの重要性を説き、「昼食にそばを食べるなら『かけそば』よりも、わかめや天ぷらをのせてデザートにミカンを食べることで、バランスをとりつつ空腹を防ぐ」、「夕食はカロリー控えめを意識して」と話しました。

また、簡単なことから生活習慣の見直しを始めたい人たちに向けて、毎日体重計に乗ることや携帯電話のアプリで歩数をチェックするといった取り組みを紹介し、「『完ぺきを求めない』ことが継続につながる」と締めくくりました。

◆メモ

厚生労働省が2023年に実施した「国民健康・栄養調査」によると、肥満者の割合は男性31.5％、女性21.1％