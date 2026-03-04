「圧が…」朝ごはんを待つキジトラ猫の“冷めた視線”がジワる！表情豊かなリュウくんが可愛すぎる
【今日のにゃんこタイム〜○○さん家の猫がかわいすぎる Vol.195】
猫は感情をあまり表に出さないクールな生き物だと思われることも多いものですが、実際は感情表現が豊かな子もたくさんいます。4匹の猫と暮らすマロンとモンブランさん（@tmnr1213）はある日、キジトラ猫・リュウくんから冷めた目を向けられたよう。
何とも言えないこの表情は、SNSで「チベットスナギツネに似ている！」と大きな話題になりました。
◆生後3ヶ月の子猫を知人から譲り受けて
リュウくんは、元保護猫。今から10年ほど前の2015年頃、飼い主さんは知人からリュウくんを譲り受けました。
お迎え当時、リュウくんは生後3ヶ月。まだあまり懐いてない頃には「隠れ上手」という一面を披露し、飼い主さんを驚かせました。
「その日は姿が見えなかったので、何時間も家の中を探しましたが、見つけられなくて……。諦めて寝たら翌朝、普通にリビングにいて驚きました（笑）」
そんな警戒心が強いリュウくんでしたが、一緒に過ごす時間が長くなると、徐々に心を開いてくれるように。知らない人への警戒心は今でも強いそうですが、飼い主さんにはかわいく甘えてくれるようになりました。
「冬限定ですが、寝ていると布団の中に入ってきてくれることもあります」
飼い主さんは、そうしたリュウくんなりのスキンシップ法も愛しく思っています。
◆朝食前に見られる“チベスナ顔”や帰宅時の“おかえり顔”に癒される日々
実はリュウくん、普段からよく“チベスナ顔”を見せてくれるそうです。冷めた視線を向けられるのは、お腹が空いている朝食前が多いのだとか。
「バズったあの写真も、朝食前に撮影したものです。にゃんこたちに朝食をあげる前に新聞を読んでいたら、こっちを見てる気がして。目をやると、リュウがあの顔で私を見ていました」
リュウくんは冷めた表情でご飯をねだるだけでなく、新聞を読むのを妨害するという実力行使に出ることもあります。
全身で感情を表現するリュウくんは、飼い主さんが外出先から帰宅した時にも感情がダダ漏れに。まるで、おかえりと言ってるような表情を見せてくれるため、飼い主さんは大きな癒しを貰っているのだとか。
かわいい表情で気持ちを伝えて飼い主さんを虜にしているリュウくんはもしかしたら、“人たらし”な猫なのかもしれません。
◆写真撮影時に鋭い視線が刺さって…同居猫たちの感情表現も豊か！
「リュウは同居猫たちと一線を引いている感じはありますが、そこそこ仲は良いと思います。みんなが快適に暮らせるよう、私は食事の時は食べ終わるまで見守り、横取りが起きないようにしています」
そんな風に愛猫のことを理解し、のびのびと過ごせる工夫を取り入れている飼い主さん。だからか、リュウくん以外の愛猫も感情表現が豊かです。
例えば、キジ白猫のパムくんは写真を撮ろうとする飼い主さんを鋭い目でガン見。「タダではダメですよ」と言っているかのような鋭い視線を受け、飼い主さんはおやつを献上せざるを得ませんでした。
一方、茶白のモンブランくんはテレビのリモコンを独占して、枕にするというかわいいネコハラを実行！ 人間側の気持ちなどお構いなく、自分のやりたいことを貫き通し、飼い主さんを困惑させました。
全員が各々の感情を大切にしながら過ごしているように見える、飼い主さん宅の猫たち。これからも気持ちが読み取れる表情や行動をたくさん見せてくれそうな気がして、ワクワクしてしまいます！
＜取材・文／愛玩動物飼養管理士・古川諭香＞
【古川諭香】
愛玩動物飼養管理士・キャットケアスペシャリスト。3匹の愛猫と生活中の猫バカライター。共著『バズにゃん』、Twitter：@yunc24291
