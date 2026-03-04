39ºÐ¡ÈÈþ¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¡É¤Î¥»¥¯¥·¡¼¿°¤Ë¡¢1298±ß¥ê¥Ã¥×¤ÇÄ©Àï¡ªÌë¤Þ¤ÇÍî¤Á¤Ê¤¤¥ê¥Ã¥×½Ñ¤È¤Ï
¡¡¥ê¥Ã¥×¤Ï¡¢ÅÉ¤êÊý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿§¥â¥Á¤ä¥Ä¥ä¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç»×¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¾®³Ø´Û¤ÎÈþÍÆ»ï¡ØÈþÅª¡Ù¤Ç¤«¤Ä¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢ÀÐ¸¶¤µ¤È¤ß¤µ¤ó¤Î¥ê¥Ã¥×½Ñ¡£¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥ª¥Õ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é3ÅÙÅÉ¤ê¤·¤Æ¡¢¿§¥â¥Á¤â¥Ä¥ä¤âÂ³¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¡¡Ö¤µ¤È¤ßÅÉ¤ê¡×¤Ê¤éÌë¤Þ¤Ç¿§¥Ä¥ä¤¬Â³¤¯¡©
¡¡¤¤¤Þ¤ä39ºÐ¡¢2»ù¤ÎÊì¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀÐ¸¶¤µ¤ó¡£¡ØMAQUIA¡Ù26Ç¯2·î¹æ¡¢¡ØÈþÅª¡Ù2024Ç¯5·î¹æ¤ÎÉ½»æ¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì3Ç¯¤Ö¤ê¤ÇÆÃÊÌÉ½»æÈÇ¤Þ¤Ç½Ð¤ë¤Ê¤É¡¢¡ÈÈþ¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¡É¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¡Ö¤µ¤È¤ßÎ®¥ê¥Ã¥×½Ñ¡×¤À¤È¡¢Ìë¤Þ¤ÇÍî¤Á¤Ê¤¤¤Ã¤ÆËÜÅö¡© ¥×¥Á¥×¥é¤Ç¤âºÆ¸½¤Ç¤¤ë¤Î¤«!? 49ºÐ¤ÎÈþÍÆ¥é¥¤¥¿¡¼±óÆ£¹¬»Ò¤¬¡¢¥¥ã¥ó¥á¥¤¥¯¡Ö¥é¥¹¥¿¡¼¥ô¥§¡¼¥ë¥ë¡¼¥¸¥å¡×1298±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¸¡¾Ú¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡»È¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥¥ã¥ó¥á¥¤¥¯¡Ö¥é¥¹¥¿¡¼¥ô¥§¡¼¥ë¥ë¡¼¥¸¥å¡×
¡¡¥¥ã¥ó¥á¥¤¥¯¡Ö¥é¥¹¥¿¡¼¥ô¥§¡¼¥ë¥ë¡¼¥¸¥å¡×¤Ï¡¢¿°¤Î¾å¤Ç¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Î¤Ó¤Æ¡¢¸ü¤ß¤Î¤¢¤ë¥Ä¥ä¤¬Ä¹»þ´ÖÂ³¤¯¥ë¡¼¥¸¥å¡£¥Æ¥£¥ó¥ÈÀ®Ê¬ÌµÇÛ¹ç¤Ç¤âÅÉ¤ê¤¿¤Æ¤Î¿§¤ä¥Ä¥ä¤¬Â³¤¯¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯9·î¤ÎÈ¯Çä°Ê¹ß¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£»þ´ü¤Ï¡¢¿°¤Î´¥Áç¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤âÍð¤ì¤¬¤Á¤Ë¡£ÆÃ¤Ë40Âå¤Ï½÷À¥Û¥ë¥â¥ó¤Î¸º¾¯¤Ç¡¢ÈéÉæ¤âÇ´Ëì¤â´¥Áç¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬Çº¤ß¤Î¥¿¥Í¡£¡Ö¥é¥¹¥¿¡¼¥ô¥§¡¼¥ë¥ë¡¼¥¸¥å¡×¤Ê¤é¡¢¹â¤¤ÊÝ¼¾ÎÏ¤ÇÅÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ÖÃæ¿°¤ò´¥Áç¤«¤é¼é¤ê¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤â¾å¡¹¤Ë¡£
¡¡¿§¤Ï¡¢Á´Éô¤Ç3¿§¡£¡Ö01 ¥é¥¤¥Á¥Ú¥·¥§¡×¤Ï¡¢¥¦¥Ö¤Ê¿°¤Ë»Å¾å¤¬¤ë²ÄÎù¤ÊÀÄ¤ß¥Ô¥ó¥¯¡£¡Ö02 ¥í¥¼¥Õ¥é¥ó¥Ü¥ï¡¼¥º¡×¤Ï¡¢È©¤ËÆ©ÌÀ´¶¤òÍ¿¤¨¡¢¼«Á³¤Ê·ì¿§´¶¤òÍ¿¤¨¤ë¥í¡¼¥º¥Ô¥ó¥¯¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö03 ¥°¥¡¥Ð¥·¥§¥¤¥¯¡×¤Ï¡¢´é¿§¤¬¥Ñ¥Ã¤ÈÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¥³¡¼¥é¥ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢2026Ç¯2·î²¼½Ü¤Ë¤Ï¡¢¿·¿§¡Ö04 ¤µ¤¯¤é¤ó¤Ü¥Ñ¥Õ¥§¡×¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡¢È©¤ËÆ©ÌÀ´¶¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¬¤é¿§¤Ã¤Ý¤¤¸ý¸µ¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¥Á¥§¥ê¡¼¥ì¥Ã¥É¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²óÉ®¼Ô¤¬Áª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¡Ö02 ¥í¥¼¥Õ¥é¥ó¥Ü¥ï¡¼¥º¡×¡£
¡¡¼«Á³¤Ê·ì¿§´¶¤Ç¡¢ÇÉ¼ê¤¹¤®¤º¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ´é¿§¤ò¤¤Á¤ó¤È°ú¤¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¿§¤Ç¤¹¡£49ºÐ¤Î¤¯¤¹¤ß¤¬¤Á¤Ê¿°¤Ç¤âÉâ¤«¤º¡¢È©¤Ê¤¸¤ß¤¬¤¤¤¤¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¤ËÅÉ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤Þ¤º¶Ã¤¯¤Î¤Ï¤Ê¤á¤é¤«¤µ¡£¤¹¤ë¤¹¤ë¿¤Ó¤Æ¥à¥é¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢½Å¤Í¤Æ¤â¸ü¤Ü¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Ä¥ä¤Ï¶¯¤¹¤®¤º¾åÉÊ¤Ç¡¢´èÄ¥¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿§µ¤¤ò±é½Ð¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Î¸¡¾Ú¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡£
¢¡ÀÐ¸¶¤µ¤È¤ß¼°¡¢3ÅÙÅÉ¤ê¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿
¡¡¤ä¤êÊý¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¡£
¡ ¥ê¥Ã¥×¤òÄ¾ÅÉ¤ê
¢ ¿°¤Î¾å²¼¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤Ê¤¸¤Þ¤»¤ë
£ ¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤Ç·Ú¤¯¥ª¥Õ
¤ ºÆ¤Ó¥ê¥Ã¥×¤òÄ¾ÅÉ¤ê
¥ ¿°¤Î¾å²¼¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤Ê¤¸¤Þ¤»¤ë
¦ ¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤Ç·Ú¤¯¥ª¥Õ
§ »Å¾å¤²¤Ë¤â¤¦°ìÅÙ½Å¤Í¤ë
¨ ¿°¤Î¾å²¼¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤Ê¤¸¤Þ¤»¤ë
¡¡¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡ÖÅÉ¤ë¢ª¤Ê¤¸¤Þ¤»¤ë¢ª¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥ª¥Õ¡×¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥ê¥Ã¥×¤ò¤Ê¤¸¤Þ¤»¤ë¤³¤È¡£ÅÉ¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ìÅÙÍ¾Ê¬¤ÊÌýÊ¬¤ò²¡¤µ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¿§¤òÄêÃå¤µ¤»¤ë¡¢¤È¤¤¤¦Íý¶þ¡£
¡¡¤Þ¤º1ÅÙÅÉ¤ê¤À¤±¤À¤È¡¢49ºÐ¤Î¿°¤Ç¤Ï¤ä¤äÍê¤ê¤Ê¤¤°õ¾Ý¡£¥Ä¥ä¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢»þ´Ö¤¬·Ð¤Æ¤ÐÍî¤Á¤½¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢ÀÐ¸¶¤µ¤È¤ß¼°¤Ç¥ê¥Ã¥×¤òÅÉ¤ê½Å¤Í¤ë¤È¡¢È¯¿§¤¬¤°¤Ã¤È¿¼¤Þ¤ê¡¢¿°¤ÎÎØ³Ô¤¬¼«Á³¤ËºÝÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¿°¤Î½Ä¥¸¥ï¤âÌÜÎ©¤Á¤Ë¤¯¤¯¡¢¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤·¤¿Î©ÂÎ´¶¤â½Ð¤Þ¤¹¡£¶À¤ò¸«¤¿½Ö´Ö¡¢¡Ö¤¢¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¿§¤Ã¤Ý¤¤¤«¤â¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Ë»×¤¨¤¿¤Û¤É¤Ç¤¹¡£
¢¡Íî¤Á¤Ë¤¯¤¤¤Î¤ÏËÜÅö¤À¤Ã¤¿
¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¥â¥Á¡£¥Þ¥¹¥¯¤òÃåÍÑ¤·¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤ß¡¢·Ú¤¯´Ö¿©¤·¤Æ¸¡¾Ú¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¿ô»þ´Ö¸å¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥Ä¥ä¤Ï¤ä¤äÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¿§Ì£¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´°Á´¤ËÍî¤Á¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢1ÅÙÅÉ¤ê¤Î¤È¤¤è¤êÌÀ¤é¤«¤Ë¥â¥Á¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ê¤Ë¤è¤êÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢°û¿©¤·¤Æ¤â¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¬Â³¤¯¤³¤È¡£¥ê¥Ã¥×¤¬¤¤Á¤ó¤È»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢´éÁ´ÂÎ¤Î°õ¾Ý¤¬¤Ü¤ä¤±¤Ê¤¤¤Î¤â40Âå¤Ë¤Ï´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢¡¤µ¤È¤ß¿°¤Þ¤Ç¤ÏÌµÍý¤À¤±¤É¡¢¼«Á³¤Ê¤Õ¤¯¤é¤ß¤¬
¡¡¤â¤È¤â¤È¿°¤¬Çö¤¯¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¤¥¿¥¤¥×¤ÎÉ®¼Ô¡£ÀµÄ¾¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢ÀÐ¸¶¤µ¤È¤ß¤µ¤ó¤Î¿°¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÅÉ¤êÊý¤òÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Æ±¤¸¥ê¥Ã¥×¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É»Å¾å¤¬¤ê¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¡£3ÅÙÅÉ¤ê¡Ü¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥ª¥Õ¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Çö¤¤¿°¤Ë¤â¼«Á³¤Ê¤Õ¤¯¤é¤ß¤È¥Ä¥ä¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡1298±ß¤Ç¡¢¤Õ¤Ã¤¯¤é´¶¤ÈÍî¤Á¤Ë¤¯¤µ¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¤Ê¤é¡¢»î¤¹²ÁÃÍ¤Ï½½Ê¬¡£Íî¤Á¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢Íî¤Á¤Ë¤¯¤¯¤Æ¿§µ¤¤¬Â³¤¯¡¢¤½¤ó¤Ê¥ê¥Ã¥×¥á¥¤¥¯¤¬³ð¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·ëÏÀ¡£Çö¤¯¤ÆÇ¯Îð¥µ¥¤¥ó¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤49ºÐ¤Î¿°¤Ç¤â¡¢¥»¥¯¥·¡¼¤Ïºî¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÊ¸¡¦¼Ì¿¿¡¿±óÆ£¹¬»Ò¡ä
¡Ú±óÆ£¹¬»Ò¡Û
ÈþÍÆ¥é¥¤¥¿¡¼¡¿¥¨¥¤¥¸¥ó¥°ÈþÍÆ¸¦µæ²È¡¡¥¹¥¥ó¥±¥¢¡¦¥¢¥ó¥Á¥¨¥¤¥¸¥ó¥°Î¾¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Î»ñ³Ê¤òÊÝ»ý¡£Web¤òÃæ¿´¤ËÈþÍÆ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥é¥à¤ò´ó¹Æ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥é¥¸¥ª¡¢¿·Ê¹¡¢»¨»ï¡¢¥¤¥ó¥Õ¥©¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¡¢¹¹ð¤Ê¤É¤Ë¤â½Ð±é¡£Instagram¡§@sachikoendo_
