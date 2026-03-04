北京の人民大会堂。（北京＝新華社記者／龐興雷）

【新華社北京3月4日】中国人民政治協商会議（政協）第14期全国委員会第4回会議が4日に開幕する。全国人民代表大会（全人代）の年次会議とともに開かれ、あわせて「両会」と呼ばれる。中国の政治運営にとって重要な節目となる会議だ。

▽政協の役割

政協は、国内の各政党や無党派人士、人民団体、各民族・各界の代表が政治に参加するための枠組みである。中国共産党の指導の下で多党協力を進め、政治協商（国政に関する助言や協議）を行う重要な機関であり、中国の社会主義民主の推進や「全過程人民民主」の実践において大きな役割を担っている。

政協は、全国委員会と地方委員会で構成され、いずれも任期は5年。全国委員会が地方委員会の活動を指導する。主な機能は、政治協商、民主監督、国政への参加や討議である。

▽全国政協委員の構成

政協全国委員会（全国政協）の委員は、文学芸術や科学技術、社会科学、経済など多様な分野の代表からなり、それぞれの分野での協議を経て選出される。香港・マカオ両特別行政区からも委員が参加している。第14期全国委員会は34分野で構成される。

▽全国政協委員の職務

全国政協委員は、調査や協議を重ねた上で意見や提案を提出し、国の政策立案に関与している。年次会議期間中は通常、グループ会議を開き、政協の活動報告や提案の処理状況について審議する。また、全人代の年次会議にも列席し、政府活動報告などを聴取して討議する。