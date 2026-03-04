杉田あきひろ、放射線性顎骨壊死の手術終了を報告 病床の写真公開「まだ絶食状態は続いてて空腹で泣きそうですが笑」
NHK Eテレの『おかあさんといっしょ』9代目うたのおにいさんとして知られる杉田あきひろ（60）が4日、自身のXを更新。放射線性顎骨壊死による手術が終了したことを報告した。
【写真】「まだ絶食状態」手術が終わり、病床の写真を公開した杉田あきひろ
杉田は「本日3月4日13時、放射線性顎骨壊死により砕けて口腔内に激痛を伴い露出していた骨の摘出手術が無事終わりました！」と報告。「現在は病室に戻り抗生物質を点滴しながら安静にしている状態です。まだ絶食状態は続いてて空腹で泣きそうですが笑、何よりオペが終わった！嬉しい!!」と心境をつづった。
「口内の痛みは徐々に増してる感じがしますが、鎮痛剤を出していただけるとの事で乗り切りたいと思います」とし、「オペを担当してくださった先生方、看護師のみなさん、全てのスタッフのみなさん、そしてSNSやお手紙で応援してくださったみなさん、本当にありがとうございました！」と感謝を伝えた。
「画像は…いまちょっと顔が酷いコンディションなので、オペに臨む前の写真です。また後日現状の僕をアップしたいと思います」とし、病床の写真を公開した。
