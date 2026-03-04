櫻坂46的野美青、アイドルらしからぬ言葉に照れ笑い「アイドルとして初めて言った」 お尻で戦うマンガを絶賛
『AnimeJapan 2026』アンバサダーを務める櫻坂46・松田里奈、森田ひかる、谷口愛季、中嶋優月、的野美青が4日、都内で行われた『AnimeJapan』恒例の大人気企画『アニメ化してほしいマンガランキング』の授賞式に出席。的野がアイドルらしからぬ言葉に照れ笑いする一幕があった。
【集合ショット】にっこり笑顔！2年連続でプレゼンターを務めた森田ひかるら
イベントでは、TOP10にランクインした作品を発表。さらに、1位〜5位にランクインした作品には、櫻坂46メンバーから賞状やトロフィーの授与が行われた。第3位にランクインした『ケツバトラー』は、お尻で刀を挟んで戦う真剣（シリアス）バトル漫画。受賞者として登壇した、本作の原作ゲームを開発した面白法人カヤックのトモぞヴP氏の「この度は“3”位というお尻に似た形の絵をいただき、大変光栄に思っております」というはじまりの「お尻」関連ワードが散りばめられたコメントで会場は笑いに包まれた。
続いてプレゼンターを務めた的野は、「お尻で刀を持って戦うというのが、すごく独創的な設定だなと思っている」とし、「多くの作品とは全く違っていて、その発想があるからこそ独自に表現されていて、ほかのバトル漫画では味合わせない新鮮さがありましたし、少年漫画としての魅力的な要素ももりだくさんで、すごく楽しかった」と絶賛。
また受賞コメントに触れ「先ほどのコメントでもあったみたいに…“ケツ”？アイドルとして初めて言ったんですけど」と照れ笑い。アイドルらしからぬ言葉でMCの天津飯大郎に「ダメですよ」と突っ込まれつつ、「ケツとかおしりとかそういうもじったセリフがいっぱいあって、『ケツバトラー』でしか味わえないようなおもしろさがあって。アニメ化されたら絶対観たいと思います。これからも応援しています」と伝えた。
同企画は、アニメ・漫画好きからは通称《アニラン》の名で親しまれる本企画は、知る人ぞ知る隠れた名作から話題作まで、毎年幅広い作品がノミネートされ、過去には『SPY×FAMILY』や『薬屋のひとりごと』、『【推しの子】』などが上位にランクイン。歴代30作品以上が実際にアニメ化されている。
今年はノミネート作品の募集を経て全48作品がエントリーし、総投票数は22万票を超えた。アニメ化、大ヒットなど、“殿堂入りアニメの発掘の場”として注目を集める企画となっている。
■「アニメ化してほしいマンガランキング」TOP10一覧
第1位『となりの席のヤツがそういう目で見てくる』（mmk）
第2位『サンキューピッチ』（住吉九）
第3位『ケツバトラー』（高出なおたか）
第4位『写らナイんです』（コノシマルカ）
第5位『#ギャルとギャルの百合』（イノウエ）
第6位『会社と私生活-オンとオフ-』（金沢真之介）
第7位『ウソツキ！ゴクオーくん』（吉もと誠）
第8位『ディノサン』（木下いたる）
第9位『極楽街』（佐乃夕斗）
第10位『ケントゥリア』（暗森透）
【集合ショット】にっこり笑顔！2年連続でプレゼンターを務めた森田ひかるら
イベントでは、TOP10にランクインした作品を発表。さらに、1位〜5位にランクインした作品には、櫻坂46メンバーから賞状やトロフィーの授与が行われた。第3位にランクインした『ケツバトラー』は、お尻で刀を挟んで戦う真剣（シリアス）バトル漫画。受賞者として登壇した、本作の原作ゲームを開発した面白法人カヤックのトモぞヴP氏の「この度は“3”位というお尻に似た形の絵をいただき、大変光栄に思っております」というはじまりの「お尻」関連ワードが散りばめられたコメントで会場は笑いに包まれた。
また受賞コメントに触れ「先ほどのコメントでもあったみたいに…“ケツ”？アイドルとして初めて言ったんですけど」と照れ笑い。アイドルらしからぬ言葉でMCの天津飯大郎に「ダメですよ」と突っ込まれつつ、「ケツとかおしりとかそういうもじったセリフがいっぱいあって、『ケツバトラー』でしか味わえないようなおもしろさがあって。アニメ化されたら絶対観たいと思います。これからも応援しています」と伝えた。
同企画は、アニメ・漫画好きからは通称《アニラン》の名で親しまれる本企画は、知る人ぞ知る隠れた名作から話題作まで、毎年幅広い作品がノミネートされ、過去には『SPY×FAMILY』や『薬屋のひとりごと』、『【推しの子】』などが上位にランクイン。歴代30作品以上が実際にアニメ化されている。
今年はノミネート作品の募集を経て全48作品がエントリーし、総投票数は22万票を超えた。アニメ化、大ヒットなど、“殿堂入りアニメの発掘の場”として注目を集める企画となっている。
■「アニメ化してほしいマンガランキング」TOP10一覧
第1位『となりの席のヤツがそういう目で見てくる』（mmk）
第2位『サンキューピッチ』（住吉九）
第3位『ケツバトラー』（高出なおたか）
第4位『写らナイんです』（コノシマルカ）
第5位『#ギャルとギャルの百合』（イノウエ）
第6位『会社と私生活-オンとオフ-』（金沢真之介）
第7位『ウソツキ！ゴクオーくん』（吉もと誠）
第8位『ディノサン』（木下いたる）
第9位『極楽街』（佐乃夕斗）
第10位『ケントゥリア』（暗森透）