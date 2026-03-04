女子ゴルフの国内ツアー今季開幕戦ダイキン・オーキッド・レディースは5日から4日間、沖縄・琉球GCで開催される。昨季年間女王の佐久間朱莉（23＝大東建託）は4日、プロアマ戦に出場後、記者会見を行い「あっという間にオフシーズンが終わってしまって、もう開幕かという気持ち。でも、すごく充実した日を過ごせたのでワクワクして迎える」とシーズン開幕を迎える心境を語った。

1月上旬に宮古島でトレーニング中心の合宿を実施。1月下旬からのアリゾナ合宿ではトレーニングとショット練習に力を注いだ。

「トレーニングは土台固め、技術的にはコントロールショット。同じ距離でも番手を落としたり、スピンをコントロールしたりという練習をした。今週は風が強いので特にそこは実践できると思う」と成果を強調した。

ジュニア時代から指導を受けていたジャンボ尾崎さんが昨年12月に死去。今季は師匠が不在のシーズンとなるが「心の穴は埋まるとは思わないけど、9年間お世話になりいただいた言葉がたくさんある。その言葉を思い出しながらプレーしたい」と送られた金言を胸に戦うつもりだ。

沖縄入り前には千葉市内のジャンボ邸を訪問。「今年も行ってきます」と出陣のあいさつをしてきた。尾崎さんが試合で使用したウエッジを贈られ「家に飾ろうと思っている」としみじみ語った。

「ジャンボさんは絶対見ていてくれると思うので、少しでも優勝報告にいきたい。今年も年間女王を獲りましたと報告できたら、お褒めの言葉をもらえると思う。それに向けて頑張りたい」と2年連続年間女王を誓った。