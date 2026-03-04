◇2026WBC強化試合 侍ジャパン 5-4 阪神(3日、京セラドーム)

WBC前最後の強化試合で阪神に勝利した侍ジャパンの井端弘和監督が、NPB組の活躍に言及しました。

先発の郄橋宏斗投手は2回23球を投げ、0被安打、3奪三振、無失点と好投し試合の流れを作りました。井端監督は「キャンプや実戦で投げてきた中で今日が1番良かった」と称賛。「彼本来の投球ができていたし非常にいい仕上がりだった」と振り返りました。

合流して初の実戦となった2番手・金丸夢斗投手も、3回31球を投げて1被安打、1奪三振、無失点の好投。「合流してまだ1週間ぐらいだがきっちりアジャストしてくれたのは彼のセンスの良さ。3イニングをほぼ完璧に抑えてくれて収穫が多かった」とたたえました。

打者陣では7回に代打で出場し2点タイムリーを放った森下翔太選手に言及。「ランナーを置いた得点圏に代打で使いたいと思っていた」とこの日のプランを明かし、「その通りに(タイムリーが)出たのは彼もいいイメージが湧いたかなと。本番もどんな当たりでもいいので得点を挙げるようなバッティングをしてほしい」とその勝負強さに期待を寄せました。

この試合はスタメンに大谷翔平選手ら5人のMLB組が名を連ねましたが、飛び出した6安打中4本はNPB組が放ちました。MLB組に加えてNPB組の活躍も勝利へ必要不可欠なWBC。チームは6日、チャイニーズ・タイペイとの初戦に臨みます。