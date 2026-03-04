名字検索No.1サイト「名字由来net」を運営するリクスタは4日、3月5日に開幕する「2026 WORLD BASEBALL CLASSIC」を前に「2026年WBC日本代表選手 珍しいレア名字ランキング」を発表した。

1位は全国に約100人とされる翁田大勢（おうた・たいせい）投手。多くが兵庫県に見られる名字だという。

2位は周東佑京（しゅうとう・うきょう）外野手で全国に約1300人。3位は曽谷龍平（そたに・りゅうへい）投手で全国に約1400人。曽谷姓は兵庫県に49％が集中しているのが特徴だという。

チームの要として期待される大谷翔平投手は選手の中では17位（全国に約15万4000人）。選手の4位から10位までは、源田（同2300人）、種市（同4100人）、小園（同5000人）、牧原（同5700人）、隅田（同9400人）、藤平（同1万400人）、若月（同1万1200人）の順となった。

また、チームを率いる井端弘和監督の井端姓は全国に約1800人。選手ランキング3位の曽谷投手に次ぐ珍しい名字だという。