４日の東京株式市場は、中東情勢への警戒感から前日に続いて全面安の展開となった。

日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比２０３３円５１銭（３・６１％）安の５万４２４５円５４銭となり、３日連続で下落した。下落幅は歴代５番目の大きさだった。

日経平均は中東情勢の緊迫化を受け、今月２日からの３日間の下落幅は計４６００円を超えた。投資家がリスク回避の姿勢を強めている。

前日の米株式市場では、米軍とイスラエル軍によるイランへの軍事攻撃が長期化するとの懸念が強まり、主要株価指数がそろって下落した。流れを受けた東京市場でも幅広い銘柄で売りが広がり、東証プライム銘柄の９割超が下落する全面安の展開となった。原油価格の高騰に伴い、物価上昇による企業のコスト増や消費減退への懸念が意識された。

市場では、「原油価格がどこまで上昇するか不透明感がある。日本経済や企業業績への懸念は払拭されない状況で、株式市場の重しとなる」（大手証券）との見方があった。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は１３８・５０ポイント（３・６７％）低い３６３３・６７。