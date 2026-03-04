タオルどこいった！？→振り返った飼い主が絶句 愛犬の“衝撃ドヤ顔”に2.4万いいね 「人間みたい」「リアルスヌーピー」
「お風呂あがり頭拭いてたらタオルが消えて、後ろ見たらこれ」
そんなコメントとともに投稿された1枚の写真が、Xで大きな反響を呼んでいます。写っているのは、ビーグルの「ふて」ちゃん（1歳・女の子）。自分のベッドにどっかり座り、バスタオルをしっかりくわえて離しません。その表情は「やってやったぜ」と言わんばかりのドヤ顔！ 上目遣いでじっと見つめる姿は、イタズラが成功した子どものようです。
この“現行犯ショット”は2.4万件を超える“いいね”を集め、タイムラインを和ませています。飼い主のXユーザー・ふてぶてしい犬さん（@beagle_0408）に、当時の様子を聞きました。
効果抜群！ “ふて流”かまってアピール
ーーこうした行動をよくしますか？
「私がお風呂に入っている間は、いつもドアの前で待っています。タオルを奪って走り去るのも、実はいつものことなんです」
ーーこの光景を見た感想は？
「『まったくもう……』とあきれつつも、タオルをくわえてこちらを見る姿がかわいくて、結局は愛おしくなってしまいます」
ーーこのあと、どうなりましたか？
「そのままタオルの引っ張り合いっこをして遊びました」
ーーふてちゃんは、アピール上手ですね。
「かまってほしいときは、こうしてちょっとしたイタズラで家族の気を引こうとするんです」
リプライ欄には、愛らしい表情に心をつかまれた人たちの声が寄せられました。
「ドヤ顔www」
「かわいすぎ♡」
「リアルスヌーピーじゃん」
「人間みたいな表情！」
「触るのは髪じゃなくて、ぼくでしょ？って言ってそう」
「イタズラ好きのかまってちゃん。本当にかわいい」
（まいどなニュース特約・梨木 香奈）