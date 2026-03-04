「お風呂あがり頭拭いてたらタオルが消えて、後ろ見たらこれ」



【写真】反省してる？ してない？ 独特すぎる仲直り術

そんなコメントとともに投稿された1枚の写真が、Xで大きな反響を呼んでいます。写っているのは、ビーグルの「ふて」ちゃん（1歳・女の子）。自分のベッドにどっかり座り、バスタオルをしっかりくわえて離しません。その表情は「やってやったぜ」と言わんばかりのドヤ顔！ 上目遣いでじっと見つめる姿は、イタズラが成功した子どものようです。



この“現行犯ショット”は2.4万件を超える“いいね”を集め、タイムラインを和ませています。飼い主のXユーザー・ふてぶてしい犬さん（@beagle_0408）に、当時の様子を聞きました。



効果抜群！ “ふて流”かまってアピール

ーーこうした行動をよくしますか？



「私がお風呂に入っている間は、いつもドアの前で待っています。タオルを奪って走り去るのも、実はいつものことなんです」



ーーこの光景を見た感想は？



「『まったくもう……』とあきれつつも、タオルをくわえてこちらを見る姿がかわいくて、結局は愛おしくなってしまいます」



ーーこのあと、どうなりましたか？



「そのままタオルの引っ張り合いっこをして遊びました」



ーーふてちゃんは、アピール上手ですね。



「かまってほしいときは、こうしてちょっとしたイタズラで家族の気を引こうとするんです」



リプライ欄には、愛らしい表情に心をつかまれた人たちの声が寄せられました。



「ドヤ顔www」

「かわいすぎ♡」

「リアルスヌーピーじゃん」

「人間みたいな表情！」

「触るのは髪じゃなくて、ぼくでしょ？って言ってそう」

「イタズラ好きのかまってちゃん。本当にかわいい」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）