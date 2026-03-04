「今の時代、世帯年収1000万円でも裕福な生活はできない」神奈川県在住・49歳子育て世帯が抱える不満…
物価の高騰が進み、しかもなかなか賃金も上がらないため、日々の生活が苦しいと感じている人も多いのではないでしょうか。
All About編集部が全国10〜60代の250人を対象に実施した「月々の出費と内訳」に関するアンケートから、リアルな生活収支の実態を紹介します。自分の収支状況・内訳と照らし合わせるなど、生活の参考にしてみてください。
まず、現在の家計について思うところ、考えていることを聞きました。
「物価高に対して、給与が上がっていないし、税金や社会保険料も取られるし、収入が増えると持っていかれるものが多い層なので、働いたらその分自分たちに返ってくる仕組みにしてほしい。今の時代、世帯年収が1000万円あっても、子どもの教育や家のローンなどで裕福な生活はできない」
世帯年収がたとえ上がったとしても、家計にプラスとなりにくい状況に不満を抱いているのがうかがえます。
・家族構成：既婚（子あり）
・職業：専業主婦
・世帯年収：1000万円
・貯蓄額：1000万円
・家賃（住宅ローン）：17万円
・間取り：一軒家
・食費：7万円
・交際費：1万5000円
・電気代：2万5000円
・ガス代：1万5000円
・水道代：6000円
・通信費：8000円
・車の維持費：1万5000円
・毎月貯蓄に回している額：10万円
生活のやりくりのポイントは「あまりできていないが、NISA、iDeCo、クラウドファンディングなどに少しだけ余裕資金をまわしている。あとは、安いスーパー（オーケーストアなど）を選ぶ、ポイントが貯まる方法を選んで購入するなどしている」と教えてくれました。
将来の生活については具体的に考えられていないといいますが、そんな中でも「子どもが巣立って自分たちが健康であれば一軒家は売却してマンションなどでコンパクトに暮らしたい」と、ライフステージに合わせた住まいのダウンサイジングを検討しているそうです。
＜調査概要＞
月々の出費と内訳に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2026年2月12日
調査対象：全国10〜60代の250人（男性：77人、女性：168人、回答しない：4人、その他：1人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事の出費内訳はアンケートの回答に基づいた「主な項目」のみを記載しています。回答に含まれない社会保険料や税金、民間の保険料、不定期な支出、使途不明金などは考慮されていないため、収支合計が一致しない場合があります。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)
All About編集部が全国10〜60代の250人を対象に実施した「月々の出費と内訳」に関するアンケートから、リアルな生活収支の実態を紹介します。自分の収支状況・内訳と照らし合わせるなど、生活の参考にしてみてください。
世帯年収1000万円でも裕福な生活はできない今回は、神奈川県に住む49歳女性の生活実態です。
「物価高に対して、給与が上がっていないし、税金や社会保険料も取られるし、収入が増えると持っていかれるものが多い層なので、働いたらその分自分たちに返ってくる仕組みにしてほしい。今の時代、世帯年収が1000万円あっても、子どもの教育や家のローンなどで裕福な生活はできない」
世帯年収がたとえ上がったとしても、家計にプラスとなりにくい状況に不満を抱いているのがうかがえます。
NISA、iDeCo、クラウドファンディングを活用【神奈川県在住49歳女性世帯、収入状況と1カ月の主な出費内訳】
・家族構成：既婚（子あり）
・職業：専業主婦
・世帯年収：1000万円
・貯蓄額：1000万円
・家賃（住宅ローン）：17万円
・間取り：一軒家
・食費：7万円
・交際費：1万5000円
・電気代：2万5000円
・ガス代：1万5000円
・水道代：6000円
・通信費：8000円
・車の維持費：1万5000円
・毎月貯蓄に回している額：10万円
生活のやりくりのポイントは「あまりできていないが、NISA、iDeCo、クラウドファンディングなどに少しだけ余裕資金をまわしている。あとは、安いスーパー（オーケーストアなど）を選ぶ、ポイントが貯まる方法を選んで購入するなどしている」と教えてくれました。
将来の生活については具体的に考えられていないといいますが、そんな中でも「子どもが巣立って自分たちが健康であれば一軒家は売却してマンションなどでコンパクトに暮らしたい」と、ライフステージに合わせた住まいのダウンサイジングを検討しているそうです。
＜調査概要＞
月々の出費と内訳に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2026年2月12日
調査対象：全国10〜60代の250人（男性：77人、女性：168人、回答しない：4人、その他：1人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事の出費内訳はアンケートの回答に基づいた「主な項目」のみを記載しています。回答に含まれない社会保険料や税金、民間の保険料、不定期な支出、使途不明金などは考慮されていないため、収支合計が一致しない場合があります。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)