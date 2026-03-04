歴代の名車を手掛けてきたデザインスタジオの秘蔵車

初代「エスティマ」や「プリウス」など、数々の名車のデザインを担当してきたトヨタのアメリカ法人デザインスタジオ「キャルティデザインリサーチ」（以下、キャルティ）。

そのキャルティが2023年10月に設立50周年を迎え、これまで公開されることのなかった秘蔵のコンセプトカーやエピソードを明らかにしました。

【画像】超カッコイイ！ ”和製スーパーカー”トヨタ「MX-1＆2」を画像で見る（30枚以上）

公開された情報の中でも、特に多くの反響を呼んだのが1983年製の「MX-1」と1985年製の「MX-2」です。当時、キャルティではトヨタのブランド力を向上させる目的でスーパースポーツのコンセプトカーに着目しており、その第一弾としてMX-1が製作されました。このクルマは、ミッドシップエンジンレイアウトと、上方へ開くシザースタイルドアを特色としていました。

その2年後となる1985年には、MX-1の後継モデルとしてMX-2が開発されました。MX-1からミッドシップエンジンというパッケージは受け継ぎつつ、エクステリアは空力性能を最適化するために再設計されています。

インテリアはレースでの使用を想定した機能重視の設計で、右ハンドルと左ハンドルのどちらにも対応可能な機構が盛り込まれていました。

ドアの開閉方式も進化し、MX-1のシザースタイルからガルウイングタイプへと変更されています。また、エンジンを覆うリアガラスが上方へ大きく開く点もMX-2のユニークな特徴です。

このほか、キャルティが当時市販されたばかりのミッドシップスポーツカー「MR2」をベースに、キャビンを限界まで前方に移動させて4座とした未来型スポーツカー「MR2+2コンセプト」を構想していたことも判明しました。

これらのコンセプトカーに対し、ユーザーからはスーパーカー特有のロー＆ワイドな迫力あるプロポーションや、シザーズドア・ガルウイングドアといった大胆な造形に対して「すごい！」「とにかくカッコイイ！」といった純粋な称賛の声が多く見られました。

また、「こんな秘蔵モデルが存在していたなんて知らなかった！」と、お蔵入りになっていた幻のコンセプトカーが公開されたこと自体への驚きの声も上がっています。

さらに、全面ガラス張りのようなキャノピー（リアガラス）や上方に開くドアの形状から、「セラ（1990年発売の3ドアクーペ）にそっくり！」「セラっぽい！」と、のちの市販車との繋がりを指摘する声が非常に多く寄せられています。

キャルティは「アヴァロン」や「FT-1」、レクサス「LF-LC」など、未来のスポーツカーの方向性を示すデザインを生み出し続けてきましたが、かつての秘蔵コンセプトカーが公開されたことで、多くのユーザーから大きな反響が集まっています。