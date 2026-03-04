「セブンイレブン」まさかのHappyくじに！ 特賞は90cmの「からあげ棒」ぬいぐるみ
「セブンイレブン」の人気商品である「からあげ棒」「ちぎりパン」「セブンプレミアム ゴールド」シリーズなどをグッズ化したHappyくじが、3月13日（金）から、「セブンイレブン」で発売される。
【写真】「からあげ棒」ぬいぐるみは1つずつ取り外せるｗ 「セブンイレブン」のHappyくじ賞品一覧
■LAST賞は「ちぎりパン」クッション
今回登場する「Happyくじ『セブンイレブン』」は、全9等級＋LAST賞から成るハズレなしのくじ。
特賞は「からあげ棒」を90cmの特大ぬいぐるみにした「BIG！ぬいぐるみからあげ棒」。串に刺さったからあげは1つずつ取り外し可能で、ホットスナック袋デザインの収納袋まで付いてくる。
続くA賞は、「セブンプレミアムゴールド 金のマルゲリータ」「セブンプレミアム ゴールド 金のハンバーグ」のパッケージをデザインした「ゴールドシリーズブランケット」。
B賞には、ふわふわで可愛いセブンカフェ3種のカップがデザインされた「セブンカフェ ぬいぐるみチャーム」、C賞には、ふわふわでもちもちな質感を再現し、包装袋までクリアポーチになった「パンポーチ」が登場する。
さらに、まるで店舗に並んでいるかのようなD賞の「カップデリキャニスター 」、果肉をそのまま食べているようなアイスでおなじみの「まるで」シリーズのパッケージが鮮やかにデザインされたF賞の「まるでシリーズ ロングタオル」など、「セブンイレブン」の店頭で一度は見たことのある商品が、思わず周りに自慢したくなるアイテムとして展開される。
最後のくじを引いた人に当たるLAST賞には「ふんわりちぎりパン」の90cmのクッションを用意。パンの包装袋を模したパッケージに入った、ふわふわな質感を再現したアイテムだ。
