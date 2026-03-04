アンタッチャブル柴田、ユニークな“木彫り風のひな人形”を披露「珍しいすまし顔」「存在感がありますね!!」
お笑いコンビ・アンタッチャブルの柴田英嗣（50）が2日、自身のインスタグラムを更新。ユニークなひな人形の写真を公開し、ひな祭りを楽しむ様子を明かした。
【写真】「珍しいすまし顔」ユニークな“木彫り風のひな人形”を披露したアンタッチャブル柴田
柴田は「お内裏様とお雛様2人並んですまし顔されてますね ひな祭りも存分に楽しむ私です 宜しくお願いします」とつづり、1枚の写真を投稿。木彫りのような質感が温かみを感じさせる、ふっくらと丸みを帯びたフォルムの個性的なひな人形を披露した。
お内裏様は鮮やかな青色の袴をはき、おひな様は赤を基調とした着物をはおっており、それぞれに鶴や松、梅の花といった縁起の良い柄が色鮮やかに描かれている。
独特の存在感を放つひな人形に、「珍しいすまし顔のお雛様 素敵です」「おすまし顔がなんとも良いですね」「存在感がありますね!!」「ユニーク＆かわゆ〜〜い!!」などのコメントが寄せられている。
柴田は2005年に結婚 。同年に長男、08年に長女が誕生したが、15年に離婚した。その後、22年に再婚を発表し、昨年10月11日放送の情報番組『サタプラ』（MBS／TBS系）内で子どもが誕生したことを生報告した。
