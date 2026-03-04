NEXCO西日本、新たに30料金所を順次「ETC専用料金所」に 中国道「宝塚」など【料金所＆日程一覧】
NEXCO西日本は3日、新たに30料金所を「ETC専用料金所」とし、3月17日から4月8日の間で順次運用開始すると発表した。
【画像】NEXCO西日本、新たに「ETC専用料金所」となる30料金所・日時＆写真イメージ
「ETC専用料金所」は、ETC車載器を搭載していない車両は利用できない。対象の料金所は、運用開始にあわせて、インターチェンジ付近の高速道路本線及び一般道の案内標識に「ETC専用」の標示板を設置して知らせる。
「ETCが使えない状態の車両（ETC車載器を搭載していない車両やETCカード未挿入の車両等）で、誤ってETC専用料金所をご利用された場合は後退・転回せずに、『サポート』又は『ETC／サポート』と表示されたレーンにお進みいただき、一旦停止してインターホン等による係員の指示に従ってください」とする。
ETC専用料金所の運用開始に合わせ、インターチェンジ付近の高速道路本線及び一般道の案内標識に、ETC専用の標示板を設置し、ETC車での利用が必要と知らせる。
■「ETC専用料金所」となる30料金所・日時 一覧
【関西】
中国自動車道 3月17日0時：宝塚、ひょうご東条、加西 3月18日0時：山崎
第二京阪道路 3月18日0時：上鳥羽（入口）
山陽自動車道 3月24日0時：加古川北、赤穂
関西空港自動車道 3月24日0時：上之郷
阪和自動車道 3月25日0時：阪南、3月25日0時：海南東
京滋バイパス 3月25日0時：宇治西
湯浅御坊道路 3月26日0時：川辺
【中国】
山陽自動車道 3月24日0時：鴨方、熊毛、埴生
広島岩国道路 3月24日0時：大野
中国自動車道 3月24日0時：美作、4月8日0時：北房、東城、高田、六日市
米子自動車道 4月8日0時：溝口
【四国】
高松自動車道 4月8日0時：津田寒川
高知自動車道 4月8日0時：大豊
【九州】
九州自動車道 3月17日0時：横川
南九州自動車道（八代日奈久道路） 3月17日0時：八代南
東九州自動車道 3月17日0時：豊前、津久見
宮崎自動車道 3月17日0時：小林
長崎自動車道 3月17日0時：嬉野
