ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の公式X（旧ツイッター）が4日までに更新された。鈴木誠也外野手（31＝カブス）“凱旋1号”後のパフォーマンスについて言及した。

3日に阪神との強化試合に臨んだ侍ジャパン。「3番・中堅」で先発した鈴木。初回2死無走者で迎えた第1打席。阪神・伊藤将の141キロ直球をはじき返して、左中間へ特大の先制ソロを放った。二塁を回ったところで、侍ジャパン新セレブレーションポーズとなった右手をシャカシャカ回しながら左手を添えてお茶をたてる「お茶たてポーズ」を披露。さらに三塁を回って本塁帰還までには手のひらを前にかざして顔の前で振るジェスチャーも見せた。試合後には大谷翔平（ドジャース）も同じジェスチャーを鈴木に見せていた。

ネットでは「誠也“YOU CAN'T SEE ME”やってる！？」「YOU CAN'T SEE MEじゃない？」「誠也のは“見えっこねぇ”でいいのか！？」「キャッチーだしかっこいい」などの声が上がった。

このジェスチャーは、世界最大プロレス団体「WWE」で大活躍して昨年12月に現役引退したジョン・シナ氏の「YOU CAN'T SEE ME」の決め台詞とともに見せていた挑発的なポーズ。このポーズの由来は「見えない、触れない、倒せない」といったニュアンスで、自身の速さや強さを誇示する際に使われていた。

WBCの公式Xでは鈴木のセレブレーション動画とともに「ジョン・シナのセレブレーションがWBCにも届いた」と投稿した。

この公式投稿には「やっぱりシナだった！」「You Can't See Meじゃん！」「ナイス！」などの声が上がった。