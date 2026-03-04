新潟県にある東京電力・柏崎刈羽原発でテロ対策に関する秘密文書が不適切に管理されていた問題で、原子力規制委員会は4日、東京電力に事実関係の報告を求めた上で、追加検査を行うことを決めました。

この問題は去年6月、東京電力の核物質防護の秘密情報を管理する社員が柏崎刈羽原発のテロ対策に関する文書などを持ち出すなどの不適切な管理をしていたことが発覚したものです。

テロ対策にまつわる文書は核物質を守るために厳重な管理が必要とされていますが、この社員は許可を得ずに文書を持ち出してコピーをし自分の机で保管したり、スマートフォンで撮影したりするなどしていたということです。

原子力規制委員会は4日、東京電力に4月6日までにこの問題についての事実関係や原因などの報告を求めた上で、東京電力に対して追加検査を行うことを決めました。

原子力規制庁によると、今回の不正は個人の行為であり、組織的な不正ではないということで、柏崎刈羽原発の再稼働にまつわる影響はないとしています。

原子力規制委員会の山中伸介委員長は4日の会見で「どうして個人的に行われたのか、報告書の内容に基づいて、検査はきっちりと遂行してもらいたい」などと原因究明を求めました。