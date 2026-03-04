演歌歌手の坂本冬美が４日、東京・タワーレコード新宿で新曲「遠い昔の恋の歌」のリリース記念イベントを行った。

１９８７年３月４日にデビューした坂本は、この日から４０年目に突入。「早いような気もしますが、１９歳でデビューして、今月の３０日で５９歳でしょう？ それはもう相当な年月を重ねたなっていうのを感じます」と『４０』という数字の重みを実感している様子だ。

新曲は等身大の歌詞で「今まで歌手として振り返ることはあっても、人生を個人として振り返ったことってなかった。この詞を読んだ時に『歌手として生きてきたけれど、女性としての自分もいたんだ』と思い出させてくれた」と感慨深げ。「今言えることは、４０周年を迎えさせていただいて、幸せな歌手人生を歩ませていただいている。トータル幸せで、あのときの選択は間違っていなかった」と言葉に力を込めた。

３９年間の歌手人生で、新宿は印象深い場所だ。印象に残っているのが、２００９年１月６日に東京・新宿コマ劇場前で行われた「アジアの海賊／また君に恋してる」のリリースを記念したゲリラライブ。マイクトラブルで無念の中断となった。

今回は１７年ぶりの新宿でのイベントでもあり「デビューして初めてのリサイタルも新宿コマ劇場。ゲリラライブに続いて今回で３度目。新宿から『アジアの海賊／また君に恋してる』も行きましたし、縁起がいいということであやかっていきたい」と意欲。イベント後は新宿の「ルミネｔｈｅよしもと」で村上ショージの独演会でトークショーを行う。

メモリアルイヤーは「３０日にバースデーライブもありますし、コンサートツアーもスタートしてますし、秋ごろにはリサイタルもやりたいなと思ってますので、そしたらもう暮れですもんね」と忙しくなりそう。「欲を言えば５０年まで迎えられたら」と歌の道を進んでいくことを誓った。