◆プロボクシング ▽ＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）挑戦者決定戦１０回戦 同級１位ノニト・ドネア―同級４位・増田陸▽ＷＢＣ世界ライトフライ級（４８・９キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者ノックアウト・ＣＰフレッシュマート―同級２位・岩田翔吉▽ＷＢＯ世界フライ級（５０・８キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者アンソニー・オラスクアガ―同級７位・飯村樹輝弥▽ＷＢＡ世界ミニマム級（４７・６キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・松本流星―同級４位・高田勇仁（３月１５日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）

ＷＢＯ世界フライ級７位・飯村樹輝弥（２８）＝角海老宝石＝が４日、東京・豊島区の所属ジムで、世界初挑戦に向けた練習を公開。５度目の防衛を目指す王者アンソニー・オラスクアガ（２７）＝米国＝との対戦へ「これ以上ない相手。フライ級で今一番強いと言われているチャンピオンに臨めることもうれしいし、その相手に勝つことを考えてやっていることが最高のモチベーション」と話し、「勝てれば何でもいい。どんな勝ち方でも。愚直に食らいついていきます」と勝利への執念をむき出しにした。

この日はシャドーボクシングと奥村健太トレーナーを相手にしたドラムミット打ちを１ラウンドずつ披露。「順調に、けがもなく、体調もいい状態で来ている」と好調をアピール。ここまで同じ興行に出場する高校の先輩の岩田翔吉（３０）＝帝拳＝、吉良大弥（２３）＝志成＝らとスパーリングを重ね、試合までに合計１２０ラウンドに達する見込みだ。

現在はジムへの約１時間半の移動時間を惜しみ、家族と離れてジムの近くで一人暮らしをしている。「悪い意味じゃないですが、別居中です（笑）。娘とも１か月半ぐらいもう寝れていないです」と飯村。妻でトレーナーも務める元アマチュアボクサーの真成美さん（２８）は「世界という舞台に向けて、小学校の頃からやってきたと思う。私はプロになってからしか一緒にはいないが、やっぱり目の輝きが違うなと感じる。練習できついこともあると思うんですが、楽しんでやってる姿が見られる。いいコンディションなのかなと思ってます」と話した。

当初は昨年１２月１７日にオラスクアガに挑戦する予定だったが、左のろっ骨を骨折したため辞退した。当初は強行出場も考えたが、真成美さんが「試合が終わって『実は折れていました』と言えば美談になるが、美談を求めても意味はない。確実に勝つために、今は絶対やる必要ない」と説得。１週間弱、夫婦で連日朝方まで話し合い、苦渋の決断を下した。わずか３か月後、再び世界挑戦のチャンスをつかんだ飯村は「一度流れたものがまたこうやって話が来て、本当にツイてるなと思う」と笑顔を見せた。

「角海老魂」で強豪王者相手に番狂わせを起こす。角海老宝石ジムでは、小堀佑介会長（４４）が０８年５月に世界的にも層の厚いライト級でホセ・アルファロ（ニカラグア）を３回ＴＫＯで下してＷＢＡ王座を獲得。小国以載（３７）は、１６年１２月に２２勝２２ＫＯの強打者ジョナサン・グスマン（ドミニカ共和国）を下してＩＢＦ世界スーパーバンタム級王座を獲得。堤聖也（３０）は２４年１０月に井上拓真（大橋）を下してＷＢＡ世界バンタム級王者となった。

「不利と言われてきた中で、小堀会長、小国さん、堤さんが『角海老魂』で覆して勝ってきた。ここ（公開練習）に来る前も小堀会長の試合を見て、こういう試合をしてきたんだなと改めて思った。小国さんもハードパンチャーのグスマンに勝って、堤さんも最強の兄弟に勝った。先輩たちが残してきたものを、自分も体現したい」。先輩たちから受け継がれてきた「角海老魂」を胸に、世界初挑戦のリングに上がる。

戦績はオラスクアガが１１勝（８ＫＯ）１敗、飯村が９勝（２ＫＯ）１敗。

興行はＵ―ＮＥＸＴでライブ配信される。