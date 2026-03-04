米女子ツアーの今季第4戦は、5日開幕の「ブルーベイLPGA」（ジャンレイク・ブルーベイGC・中国）。昨季、ルーキーの竹田麗央（22）が2位に6打差で圧勝した大会に渋野日向子（27）が登場する。

昨季は同ツアー23試合に出場し予選落ち12回。唯一のベスト10入りは、優勝を争った全米女子オープンの7位ということで、「やっぱりメジャーに強い」という声も一部にはあったが、他の4大会はシェブロン選手権の44位以外は予選落ち。通常の冠大会でもポイントを稼げず、ランキングは104位で終了した。上位80人のフルシード権を失ったばかりか、81位〜100位の準シードも逃し、12月の予選会を24位でギリギリ通過。今季の出場優先順位は163番目で、今大会はリザーブとして待機し、どうにか出場権が回ってきた。

渋野をデビュー時から見続けている並木俊明プロが言う。

「正月にテレビを見ていたらバラエティ番組に出ていたのでがっかりした。ファンが望んでいるのは、お遊びゴルフで盛り上がる渋野ではない。メジャー大会で再びウイニングパット決める姿でしょう」

並木プロは、近年苦戦が続く渋野のスイングについてこう語る。

「いいフェードボールを打っていた頃は、すぐに勝つと思った。トップの位置が高くなり、スイングが良くなったと思ったが、昨季は横振りに戻り、ドライバーだけでなく、ミドルアイアンやフェアウエーウッドも安定せず、グリーンに乗らず苦しんだ」

数字をみると歴然だ。昨季、フェアウエーキープ（FW）は70.32％（85位）。FWからグリーンに乗ったのは75.26％（101位）。ラフからだと47.95％（117位）まで落ちる。その前年も、ラフからは44.72％（159位）と5割を大きく切っている。

昨季ルーキーで全英女子他、2勝を挙げた山下美夢有（24）のFWキープ率は82.65％（8位）。FWからのグリーンヒットは77.78％（49位）、ラフからも70.59％（12位）という高い数字を残している。

「渋野は横振りなので、ボールを打つ前にフェースが芝に触る。その抵抗でフェースが返りボールは左へ行く。ボールの前の芝の影響もあり縦回転がつかず、ボールが上がらないので距離も出ない。

渋野は自分が理想とするハイドローを打ちたいというが、横振りのままではスピンコントロールが難しいし、前週の大会のようにグリーンの端にあるピンは攻めていけない。今週の試合でトップが高くなり、上からボールを捉まえるスイングになっていれば今季は楽しみ。変わっていなければ苦戦が続くのではないか」と、並木プロは見ている。

