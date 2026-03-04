【スイス】

消費者物価指数（CPI）（2月）16:30

予想 0.0% 前回 -0.1%（前月比)

予想 0.4% 前回 0.1%（前年比)



【ユーロ圏】

フランス非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（2月）17:50

予想 49.6 前回 49.6



ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（2月）17:55

予想 53.4 前回 53.4



ユーロ圏非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（2月）18:00

予想 51.8 前回 51.8



ユーロ圏生産者物価指数（PPI）（1月）19:00

予想 0.1% 前回 -0.3%（前月比)

予想 -2.5% 前回 -2.1%（前年比)



ユーロ圏雇用統計（1月）19:00

予想 6.2% 前回 6.2%（失業率)



【英国】

非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（2月）18:30

予想 53.9 前回 53.9



【米国】

MBA住宅ローン申請指数（02/21 - 02/27）21:00

予想 N/A 前回 0.4%（前週比)



ADP雇用者数（2月）22:15

予想 4.9万人 前回 2.2万人（前月比)



PMI（購買担当者景気指数・確報値）（2月）23:45

予想 52.3 前回 52.3（非製造業PMI・確報値)

予想 52.3 前回 52.3（コンポジットPMI・確報値)



ISM非製造業景気指数（2月）5日00:00

予想 53.4 前回 53.8



【カナダ】

労働生産性（2025年 第4四半期）22:30

予想 -0.2% 前回 0.9%（前期比)



※予定は変更されることがあります。

