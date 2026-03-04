18:00 シュレーゲル・スイス中銀総裁、イベント出席

18:40 ミュラー・エストニア中銀総裁、イベント講演

19:45 チポローネECB理事、欧州経済に関する討論会出席

21:40 ビルロワドガロー仏中銀総裁、会議出席

22:30 デギンドスECB副総裁、FT主催イベント出席



5日

0:30 米週間石油在庫統計

マックレム加中銀総裁、会議出席

4:00 米地区連銀経済報告（ベージュブック）



IMF主催「2050年のアジア」（タイ、6日まで）

アップル新製品発表イベント（NY、ロンドン、上海）



※予定は変更されることがあります。

