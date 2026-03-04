テクニカルポイント 豪ドル/ドル、上昇トレンドから中立状態に転じる テクニカルポイント 豪ドル/ドル、上昇トレンドから中立状態に転じる

テクニカルポイント 豪ドル/ドル、上昇トレンドから中立状態に転じる



0.7157 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

0.7144 エンベロープ1%上限（10日間）

0.7073 10日移動平均

0.7063 21日移動平均

0.7041 一目均衡表・転換線

0.7022 一目均衡表・基準線

0.7004 現値

0.7002 エンベロープ1%下限（10日間）

0.6969 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

0.6854 一目均衡表・雲（上限）

0.6732 一目均衡表・雲（下限）

0.6729 100日移動平均

0.6631 200日移動平均



豪ドル/ドルは、1月後半から続いた上昇トレンドが一旦終了し、現在は中立状態に転じている。



テクニカル面では、RSI（14日）が48.3と、中立の節目である50をわずかに下回る水準まで低下した。1月下旬には85付近の過熱圏まで上昇していたが、この1ヶ月で調整が大きく進んだ形だ。スポットレートが0.7100を挟んだもみ合いを続ける一方で、RSIが先行して低下（ダイバージェンスに近い動き）していた点には注意したい。



現在は心理的節目である0.7000近辺に位置しており、10日・21日移動平均線をともに下抜けている。短期的には0.70台後半がレジスタンスとして意識されるだろう。節目の0.7000を維持できるか、あるいはここから上下どちらに離れてくるのか、次の一手を見極める局面といえる。

