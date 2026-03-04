¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > IT ·ÐºÑ¥Ë¥å¡¼¥¹ > ·ÐºÑÁí¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹ > Åì¾Ú½ªÃÍ2033±ß°Â Åì¾Ú½ªÃÍ2033±ß°Â Åì¾Ú½ªÃÍ2033±ß°Â 2026Ç¯3·î4Æü 15»þ36Ê¬ ¶¦Æ±ÄÌ¿® ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ¡¡4Æü¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤ÇÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î½ªÃÍ¤Ï¡¢Á°ÆüÈæ2033±ß51Á¬°Â¤Î5Ëü4245±ß54Á¬¤À¤Ã¤¿¡£ ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ³°Éô¥µ¥¤¥È ËÌ³¤Æ»¤Î³¤Á¯¤ä¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¤¤«¤¬¡¡Å·Ëþ²°²¬»³Å¹¡¢23Æü¤Þ¤ÇÊª»ºÅ¸ ¢¡¥¨¥¯¥»¥ë¤¬¼«¸ÊÇË»º¿½ÀÁ¤Ø¡¡25Ç¯ ¢¡¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Û¥ó¥À¿·¼Ö¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿à¼ö¤¤á¡Ö¥¦¥Á¤Î¤â¤³¤Î´é¡×¡Ö¤½¤ì¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤w¡×¡¡Ç¼¼Ö½éÆü¤Ë±¿Å¾ÀÊ¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤ß¤ë¤È¡Ä