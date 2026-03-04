北陸電力の志賀原子力発電所をめぐって、富山県と石川県の株主が再稼働の差し止めを求めていた裁判で判決です。富山地方裁判所はきょう、差し止めを認めず、株主側の訴えを退けました



訴えていたのは、富山県と石川県に住む北陸電力の株主です。北陸電力の経営陣を相手取って2019年に訴えていました。



志賀原発は、東日本大震災があった2011年から1号機、2号機とも運転を停止したままです。





北陸電力は現在、2号機の再稼働を目指し、新規制基準の適合性審査を受けています。株主は、再稼働させれば会社に回復不能な損害を生じさせるとして、経営陣に対して運転差し止めなどを求めてきました。原告側は、重大事故が起きる可能性や再稼働にかかる費用について、必要な調査をせずに準備をすることは、会社の取締役の法的義務に違反していると指摘してきました。一方、北陸電力側は、再稼働は多数の株主に支持された経営方針で、これに反することが義務違反であるとしました。また裁判の途中で発生した能登半島地震について、株主側は耐震安全性に問題があるとした一方、北陸電力側は安全確保に問題は生じておらず、この地震もふまえて国の審査に対応しているなどとして請求の棄却を求めてきました。きょうの判決で富山地裁の矢口俊哉裁判長は、北陸電力側の主張を認め、再稼働差し止めなどを求めた株主の請求を棄却しました。